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Карпаты подписали двух игроков из Первой лиги - источник

Вторая лига
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Львовяне работают над усилением состава

Карпаты подписали двух игроков из Первой лиги - источник

Фото: facebook.com/karpaty.lviv

Новина українською

Львовские "Карпаты" усилили свой состав футболистами, выступавшими в Первой лиге в этом сезоне. Об этом сообщает FootBoom.

По данным источника, игроками "зелено-белых" стали защитник Иван Цюпа из "Волыни" и полузащитник тернопольской "Нивы" Игорь Семенина.

В текущем сезоне 29-летний Цюпа провел 11 матчей и забил 1 гол.

На счету 32-летнего Семенина 18 матчей и 3 гола в нынешнем сезоне Первой лиги.

"Карпаты" лидируют в группе А Второй лиги, выиграв 13 последних матчей чемпионата подряд. "Левый берег" идет вторым с отставанием в два очка от львовян.

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В статье: Иван Цюпа Игорь Семенина Карпаты (Львов)
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Источник:
FootBoom

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