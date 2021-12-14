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Карпаты подписали двух игроков из Первой лиги - источник
Львовяне работают над усилением состава
Фото: facebook.com/karpaty.lviv
Львовские "Карпаты" усилили свой состав футболистами, выступавшими в Первой лиге в этом сезоне. Об этом сообщает FootBoom.
По данным источника, игроками "зелено-белых" стали защитник Иван Цюпа из "Волыни" и полузащитник тернопольской "Нивы" Игорь Семенина.
В текущем сезоне 29-летний Цюпа провел 11 матчей и забил 1 гол.
На счету 32-летнего Семенина 18 матчей и 3 гола в нынешнем сезоне Первой лиги.
"Карпаты" лидируют в группе А Второй лиги, выиграв 13 последних матчей чемпионата подряд. "Левый берег" идет вторым с отставанием в два очка от львовян.
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