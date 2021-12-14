Карпаты подписали двух игроков из Первой лиги - источник

Львовские "Карпаты" усилили свой состав футболистами, выступавшими в Первой лиге в этом сезоне. Об этом сообщает FootBoom.

По данным источника, игроками "зелено-белых" стали защитник Иван Цюпа из "Волыни" и полузащитник тернопольской "Нивы" Игорь Семенина.

В текущем сезоне 29-летний Цюпа провел 11 матчей и забил 1 гол.

На счету 32-летнего Семенина 18 матчей и 3 гола в нынешнем сезоне Первой лиги.

"Карпаты" лидируют в группе А Второй лиги, выиграв 13 последних матчей чемпионата подряд. "Левый берег" идет вторым с отставанием в два очка от львовян.