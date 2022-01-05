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Спортивный юрист: Новые Карпаты даже не удосужились изменить логотип
Речь идет о футбольном правопреемстве
fckarpaty.org.ua
Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал информацию, что УЕФА собирается наложить на "Карпаты" трансферный бан из-за долгов одноименного клуба, прекратившего существование.
"Скорее всего, речь идет о футбольном правопреемстве. Этот механизм создан для защиты от такого негативного явления, как фиктивное банкротство. Всем известны примеры, когда накопивший большие долги футбольный клуб прекращает свое существование, а на его месте возникает якобы новый клуб, очищенный от долгов.
В то же время, устоявшаяся судебная практика CAS и ФИФА идентифицирует футбольный клуб не просто как конкретное юридическое лицо с реквизитами, а как бренд, состоящий из таких элементов: название, цвета, болельщики, история, спортивные достижения, эмблема, трофеи, стадион, список игроков, исторические фигуры и т.п., которые позволяют его отличить от всех других клубов.
Совпадение ряда таких критериев может стать поводом для того, что клуб будут рассматривать как "спортивного преемника". Спортивный преемник несуществующего клуба может нести ответственность за выполнение обязательств этого бывшего клуба, несмотря на то, что правопреемник не является стороной какого-либо соглашения.
Причем это не новые правила. Первые кейсы "футбольного правопреемства" были установлены около 15 лет назад. "Новые" "Карпаты" даже не удосужились изменить такой знаковый атрибут, как логотип клуба, поэтому думаю, тут речь идет именно о привлечении футбольного преемника к ответственности по долгам старого клуба", - сказал Скоропашкин.
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