Спортивный юрист: Новые Карпаты даже не удосужились изменить логотип

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал информацию, что УЕФА собирается наложить на "Карпаты" трансферный бан из-за долгов одноименного клуба, прекратившего существование.

"Скорее всего, речь идет о футбольном правопреемстве. Этот механизм создан для защиты от такого негативного явления, как фиктивное банкротство. Всем известны примеры, когда накопивший большие долги футбольный клуб прекращает свое существование, а на его месте возникает якобы новый клуб, очищенный от долгов.

В то же время, устоявшаяся судебная практика CAS и ФИФА идентифицирует футбольный клуб не просто как конкретное юридическое лицо с реквизитами, а как бренд, состоящий из таких элементов: название, цвета, болельщики, история, спортивные достижения, эмблема, трофеи, стадион, список игроков, исторические фигуры и т.п., которые позволяют его отличить от всех других клубов.