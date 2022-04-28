Футбол вернулся в город. Игроки Чернигова провели тренировку на родной арене

Игроки ФК "Чернигов" провели первую тренировку на родном стадионе с начала полномасштабной войны россии против Украины.

Перед началом занятия футболисты и штаб собрали обломки, залетевшие на площадку, тем самым расчистив себе газон. В уборке стадиона "Чернигов-Арена", которая еще продолжится, участвовала фактически вся команда, сообщает пресс-служба черниговского клуба.

Затем к футболистам в двусторонней игре присоединились главный тренер Валерий Черный, тренер вратарей Артем Падун, администратор команды Дмитрий Авраменко и директор "Чернигов-Арены" Анатолий Дудчик.

В клубе Второй лиги подчеркнули, что данная тренировка - настоящий символ возрождения Чернигова, футбола в городе и черниговских тигров.