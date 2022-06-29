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Тренер мариупольского Яруда: Если найдем подходящую базу - в новом сезоне можем играть в Первой лиги
Могут пойти на повышение
Фото: ФК Яруд
Главный тренер второлигового "Яруда", который представляет город Мариуполь, Олег Красноперов, рассказал о планах команды.
"- Основной бизнес нашего президента был в Мариуполе. Сейчас он пытается наладить работу в Киеве. В отношении дальнейшего существования футбольного клуба он настроен положительно, так как очень любит футбол и очень любит Мариуполь.
- Ярошенко говорил, что, если бы не война, то уже этой весной "Яруд" заменил бы в Первой лиге испытывающий финансовые трудности "Олимпик". Сейчас ходят слухи, что в новом сезоне ваш клуб может занять место ФК "Краматорск". Это правда?
- В этом направлении ведется определенная работа. Идут переговоры. Одна из самых больших проблем – это финансирование. Если нам удастся по приемлемой цене найти подходящую базу для качественной подготовки и функционирования команды, то есть высокая вероятность, что в новом сезоне "Яруд" будет играть в Первой лиге.
- Когда появится ясность в этом вопросе?
- Думаю, в ближайшую неделю-полторы.
- Какие варианты временной дислокации "Яруда" сейчас рассматриваются, где будете тренироваться?
- Там, где нас примут. Конечно, хотелось бы тренироваться где-то под Киевом, поближе к президенту клуба, который очень любит бывать на матчах Яруда и находится в постоянном контакте с командой. При его сегодняшней занятости по рабочим и волонтерским моментам найти лишние пять-шесть часов на дорогу, будет крайне непросто. Поэтому будет лучше, чтобы мы принимали своих соперников недалеко от Киева", - заявил Красноперов.
Ранее была информация, что "Яруд" может играть на
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