Кожанов может возглавить Карпаты-2, которые играют во Второй лиге

Полузащитник "Карпат" Денис Кожанов близок к тому, чтобы завершить карьеру игрока и перейти на тренерскую работу. Кожанов может возглавить резервную команду "зелено-белых". Об этом сообщает Спортивка.

Издание пишет, что кандидатура Кожанова появилась после того, как был уволен с должности наставника "Карпат-2" Владимир Вильчинский.

Многих болельщиков удивило появление в основном составе второлиговых "Карпат-2" Кожанова на поединок против "Руха-2" (5:0). По сообщению источника, в "Карпатах" готовят Кожанова к тренерской работе.

Его контракт со львовским клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что дубль львовян может возглавить известный в прошлом игрок "Карпат".