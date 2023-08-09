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Кожанов может возглавить Карпаты-2, которые играют во Второй лиге
Легендарный игрок львовян близок к тому, чтобы завершить карьеру футболиста
Фото: ФК Карпати
Полузащитник "Карпат" Денис Кожанов близок к тому, чтобы завершить карьеру игрока и перейти на тренерскую работу. Кожанов может возглавить резервную команду "зелено-белых". Об этом сообщает Спортивка.
Издание пишет, что кандидатура Кожанова появилась после того, как был уволен с должности наставника "Карпат-2" Владимир Вильчинский.
Многих болельщиков удивило появление в основном составе второлиговых "Карпат-2" Кожанова на поединок против "Руха-2" (5:0). По сообщению источника, в "Карпатах" готовят Кожанова к тренерской работе.
Его контракт со львовским клубом истекает 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что дубль львовян может возглавить известный в прошлом игрок "Карпат".
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