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Известно, кто заменит Максимова в Звягеле

Вторая лига
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Изменения на тренерском мостике второлигового клуба

Известно, кто заменит Максимова в Звягеле

Новина українською

"Звягель" определился с тренером на замену Юрия Максимова.

Согласно данным ТаТоТаке, второлиговый клуб возглавит Сергей Шищенко.

47-летний украинский специалист работает в системе "Полесья". В последнее время он возглавлял команду U-19.

Ранее сообщалось, что Юрий Максимов в ближайшее время будет представлен как новый главный тренер "Днепра-1".

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В статье: ФК Звягель
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Источник:
ТаТоТаке

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