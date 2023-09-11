Известно, кто заменит Максимова в Звягеле

"Звягель" определился с тренером на замену Юрия Максимова.

Согласно данным ТаТоТаке, второлиговый клуб возглавит Сергей Шищенко.

47-летний украинский специалист работает в системе "Полесья". В последнее время он возглавлял команду U-19.

Ранее сообщалось, что Юрий Максимов в ближайшее время будет представлен как новый главный тренер "Днепра-1".