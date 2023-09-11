Вторая лига
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Известно, кто заменит Максимова в Звягеле
Изменения на тренерском мостике второлигового клуба
"Звягель" определился с тренером на замену Юрия Максимова.
Согласно данным ТаТоТаке, второлиговый клуб возглавит Сергей Шищенко.
47-летний украинский специалист работает в системе "Полесья". В последнее время он возглавлял команду U-19.
Ранее сообщалось, что Юрий Максимов в ближайшее время будет представлен как новый главный тренер "Днепра-1".
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Источник:ТаТоТаке
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