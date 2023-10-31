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Хоронить еще рано. Васт может подать апелляцию на решение о снятии его с чемпионата Второй лиги
Может, но будет ли?
Фото: instagram.com/fc_mykolaiv1920
26 октября на своем заседании КДК УАФ исключила николаевский "Васт" из состава участников Второй лиги – команда дважды не явилась на матчи без уважительных причин.
Впрочем, окончательную точку в этом деле ставить еще рано. Как сообщил президент ПФЛ Александр Каденко, согласно регламенту, у "Васта" есть 10 дней на обжалование этого решения.
Если же этим шансом спастись "Васт" не воспользуется, то только тогда можно будет заявить, что он снят с розыгрыша.
Напомним, что 21 октября "Васт" официально сообщил о снятии с чемпионата.
Пока что в активе николаевцев четыре очка и они занимают 14-е место.
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