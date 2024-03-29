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Еще один футболист покинул Металлург
Контракт был расторгнут по желанию игрока
Фото: МФК Металург
22-летний полузащитник Никита Лапко покинул МФК "Металлург".
Как сообщает пресс-служба запорожского клуба, контракт был расторгнут по желанию игрока.
Лапко начал выступления в составе "Металлурга U-19" в сезоне 2018/19, когда команда выступала в юношеской Премьер-Лиге. С тех пор был одним из лидеров "Металлурга-2", а также приобщался к основной команде. В первой части сезона полузащитник отыграл 15 матчей за "Металлург-2", результативными действиями не отличался.
Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.
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