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Еще один футболист покинул Металлург

Вторая лига

Контракт был расторгнут по желанию игрока

Еще один футболист покинул Металлург

Фото: МФК Металург

Новина українською

22-летний полузащитник Никита Лапко покинул МФК "Металлург".

Как сообщает пресс-служба запорожского клуба, контракт был расторгнут по желанию игрока.

Лапко начал выступления в составе "Металлурга U-19" в сезоне 2018/19, когда команда выступала в юношеской Премьер-Лиге. С тех пор был одним из лидеров "Металлурга-2", а также приобщался к основной команде. В первой части сезона полузащитник отыграл 15 матчей за "Металлург-2", результативными действиями не отличался.

Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.

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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.03.2024 в 10:57
Поступило предложение от топопооо клуба..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
29.03.2024 в 10:57
Поступило предложение от топопооо клуба..
Ответить
0
0

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