Еще один футболист покинул Металлург

22-летний полузащитник Никита Лапко покинул МФК "Металлург".

Как сообщает пресс-служба запорожского клуба, контракт был расторгнут по желанию игрока.

Лапко начал выступления в составе "Металлурга U-19" в сезоне 2018/19, когда команда выступала в юношеской Премьер-Лиге. С тех пор был одним из лидеров "Металлурга-2", а также приобщался к основной команде. В первой части сезона полузащитник отыграл 15 матчей за "Металлург-2", результативными действиями не отличался.

Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.