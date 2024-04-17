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Вирт рассказал о целях Звягеля и сроках своего контракта
Специалист возвращается к тренерской работе
facebook.com/pfczvyagel
Известный украинский тренер Юрий Вирт, который вчера
"Я подписал контракт со "Звягелем" на три года. Это серьезный проект, первая цель – выйти в Первую лигу. У нас конкуренты есть – ЮКСА, "Чайка" и "Дружба" будут бороться за эти места.
Нужно занять первое место, чтобы получить прямую путевку в Первую лигу. Если выйдем туда, то уже будет говорить с руководством о дальнейших планах", – сказал Вирт.
Также отметим, что на данный момент "Звягель" идет на втором месте во Второй лиге, имея равенство очков с ФК ЮКСА (по 50), но также имея матч в запасе.
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