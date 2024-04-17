Вирт рассказал о целях Звягеля и сроках своего контракта

Известный украинский тренер Юрий Вирт, который вчера принял второлиговский ФК "Звягель" , рассказал, какие цели и задачи ставятся перед командой.

"Я подписал контракт со "Звягелем" на три года. Это серьезный проект, первая цель – выйти в Первую лигу. У нас конкуренты есть – ЮКСА, "Чайка" и "Дружба" будут бороться за эти места.

Нужно занять первое место, чтобы получить прямую путевку в Первую лигу. Если выйдем туда, то уже будет говорить с руководством о дальнейших планах", – сказал Вирт.