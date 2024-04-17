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Вирт рассказал о целях Звягеля и сроках своего контракта

Вторая лига
Обновлено

Специалист возвращается к тренерской работе

Вирт рассказал о целях Звягеля и сроках своего контракта

facebook.com/pfczvyagel

Новина українською

Известный украинский тренер Юрий Вирт, который вчера принял второлиговский ФК "Звягель", рассказал, какие цели и задачи ставятся перед командой.

"Я подписал контракт со "Звягелем" на три года. Это серьезный проект, первая цель – выйти в Первую лигу. У нас конкуренты есть – ЮКСА, "Чайка" и "Дружба" будут бороться за эти места.

Нужно занять первое место, чтобы получить прямую путевку в Первую лигу. Если выйдем туда, то уже будет говорить с руководством о дальнейших планах", – сказал Вирт.

Также отметим, что на данный момент "Звягель" идет на втором месте во Второй лиге, имея равенство очков с ФК ЮКСА (по 50), но также имея матч в запасе.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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