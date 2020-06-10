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Минай в полном составе готовится к кубковому матчу с Динамо

Кубок Украины
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Заболевших и травмированных нет

Минай в полном составе готовится к кубковому матчу с Динамо
Новина українською

Перволиговский "Минай" продолжает подготовку к полуфиналу Кубка Украины против "Динамо", который намечен на 17-е июня.

Как сообщает официальный сайт УАФ, команда тренируется в полном составе: травмированных нет, а хавбек закарпатцев Игорь Вагин уже вылечился от короновируса и вернулся в строй.

Напомним, что матч должен пройти на домашнем стадионе "Миная". Также СМИ сообщали, что поединок запланирован на 14:00.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай коронавирус Игорь Вагин
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Источник:
УАФ

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