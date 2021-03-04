Динамо - Колос: проигнорированный фол на Супряге. В пользу Шахтера в УПЛ за подобное назначили пенальти

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины получились весьма интересными, острыми на интригу, некоторые из них – с сенсационными результатами. Но без ложки дегтя традиционно не обошлось. И этим дегтем было судейство.

В контексте матча "Верес" - "Заря" даже не приходится привлекать эксперта. Там ошибка бригады с отменой гола ровенчан очевидна. Видеоповторы не были качественными, но из всех ракурсов кажется, что положения "вне игры" у Шестакова не было. Ведь Роберт Гегедош не касался мяча во время передачи из глубины.

Более интересная ситуация произошла в матче "Динамо" - "Колос". На 106-й минуте киевляне организовали очередную позиционную атаку, Караваев с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной в направлении Супряги, однако нападающий "Динамо" до мяча не добрался. Ведь упал на газон. Как утверждает эксперт Мирослав Ступар, не без помощи игрока "Колоса". Экс-арбитр ФИФА сравнивает этот момент с моментом матча "Шахтер" - "Рух", по итогам которого в пользу "горняков" был назначен пенальти. И удивляется, почему здесь не сработала система ВАР. Ступар называет это откровенным "вредительством" против одной из команд.

- Караваев с правого фланга подал в центр штрафной, Супряга открывался на мяч, однако Гавриш левой рукой дергает оппонента и не дает возможности ему сыграть в мяч, - говорит эксперт. - Это очевидное нарушение правил, которое должен был видеть арбитр Денис Шурман. А арбитр ВАР Коваленко тем более должен был разглядеть эпизод. Почему не разглядел? Я не знаю, об этом должен отчитываться Лучано Лучи. Ведь это одиннадцать метров и желтая карточка для нарушителя. Похожий эпизод в поединке чемпионата "Шахтер" - "Рух" скрупулезно был "разобран" системой видеоповторов и закончился назначением пенальти, а здесь Андрей Коваленко и Денис Шурман проигнорировали нарушение правил, навредив одной из команд. Это грубая ошибка, природу которой трудно объяснить, - сказал Мирослав Иванович.

Отметим, что "Динамо" по итогам серии пенальти (4:3) одолело "Колос" и прошло в полуфинал Кубка Украины.