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Динамо - Колос: проигнорированный фол на Супряге. В пользу Шахтера в УПЛ за подобное назначили пенальти

Кубок Украины
(6 голосов)

Динамо - Колос 0:0 (4:3). Судейский анализ кубкового матча

Динамо - Колос: проигнорированный фол на Супряге. В пользу Шахтера в УПЛ за подобное назначили пенальти

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины получились весьма интересными, острыми на интригу, некоторые из них – с сенсационными результатами. Но без ложки дегтя традиционно не обошлось. И этим дегтем было судейство.

В контексте матча "Верес" - "Заря" даже не приходится привлекать эксперта. Там ошибка бригады с отменой гола ровенчан очевидна. Видеоповторы не были качественными, но из всех ракурсов кажется, что положения "вне игры" у Шестакова не было. Ведь Роберт Гегедош не касался мяча во время передачи из глубины.

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Более интересная ситуация произошла в матче "Динамо" - "Колос". На 106-й минуте киевляне организовали очередную позиционную атаку, Караваев с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной в направлении Супряги, однако нападающий "Динамо" до мяча не добрался. Ведь упал на газон. Как утверждает эксперт Мирослав Ступар, не без помощи игрока "Колоса". Экс-арбитр ФИФА сравнивает этот момент с моментом матча "Шахтер" - "Рух", по итогам которого в пользу "горняков" был назначен пенальти. И удивляется, почему здесь не сработала система ВАР. Ступар называет это откровенным "вредительством" против одной из команд.

- Караваев с правого фланга подал в центр штрафной, Супряга открывался на мяч, однако Гавриш левой рукой дергает оппонента и не дает возможности ему сыграть в мяч, - говорит эксперт. - Это очевидное нарушение правил, которое должен был видеть арбитр Денис Шурман. А арбитр ВАР Коваленко тем более должен был разглядеть эпизод. Почему не разглядел? Я не знаю, об этом должен отчитываться Лучано Лучи. Ведь это одиннадцать метров и желтая карточка для нарушителя.

Похожий эпизод в поединке чемпионата "Шахтер" - "Рух" скрупулезно был "разобран" системой видеоповторов и закончился назначением пенальти, а здесь Андрей Коваленко и Денис Шурман проигнорировали нарушение правил, навредив одной из команд. Это грубая ошибка, природу которой трудно объяснить, - сказал Мирослав Иванович.

Отметим, что "Динамо" по итогам серии пенальти (4:3) одолело "Колос" и прошло в полуфинал Кубка Украины.

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (15)
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Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 12:26
А чому не розбирають момент із ножицями Де Пени, після якого вилучили Костишина? Там як мінімум була небезпечна гра і мав бути вільний у штрафному. А якщо був контакт- то жовта і пенальті
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+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.03.2021 в 12:18
Так, це був найганебніший вчинок суддів в цьому матчі, злочин проти футболу.
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+2
-2
dima1703 (Харьков-Николаев)
04.03.2021 в 12:16
А що до пенальті на Супрязі то там його не було. Як і у матчі Шахтаря з Рухом
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+1
-4
dima1703 (Харьков-Николаев)
04.03.2021 в 12:13
А де розбір епізоду з Депеною?
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 14:18
А що там не так?)
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0
0
alex69 (Париж)
04.03.2021 в 12:02
Зассал ставить, что бы не обвинили в предвзятости))), а вышло как всегда)
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
04.03.2021 в 11:51
Это мастерство защитника, сфолить так, чтобы арбитр не заметил нарушения. Выиграли - и ладно.
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+1
-2
Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 12:50
Не тільки арбітр, а й ВАР...
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.03.2021 в 11:37
Ступар уже прямым текстом за Динамо
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+1
-11
маклауд (Украина)
04.03.2021 в 12:16
За чистий футбол, а що? Хтось проти?
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+3
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.03.2021 в 13:23
шахтьору ставим, ДК по аналогичному эпизоду не ставим, виноват конечно же ступар и ДК. Убогое никчемное таврия19752009 тупое существо.
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+3
-1
Алекс1955 (Донецк)
04.03.2021 в 13:40
Опять виноват Шахтер, хотя в том эпизоде Витао молча встал и игроки Шахтера не требовали пенальти. Это во-первых. Во-вторых, такое сравнение допустимо, если оба матчи судили один и тот же судья и ВАР. Я, лично, не знаю так ли это. Считаю- пенальти был. И опять провокационное название. Можно подумать, только в одной игре в истории дали такое пенальти. А Динамо Загреб - Шахтер, в добавленное время? Хотя, снова Шахтер, но не было возможности искать другие примеры. Вообще, в последнее время сайт, я считаю, как специально разжигает страсти. Будто у нас в стране все тишь да гладь?
+1
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.03.2021 в 13:45
Алекс1955, в данном комментарии я не обвинял шахтьор, а всего лишь ответил недоразвитому.
0
-1
Алекс1955 (Донецк)
04.03.2021 в 14:12
Идея моего комментария именно в том, что из части названия можно сделать вывод, что только Шахтеру дают такие пенальти и только в УПЛ. Как будто никому никогда не давали. А насчет Ступара, пока он судил в поле, я считал его одним из лучших арбитров. Но после его комментария, что Монзуль не "почувствовала дух футбола", когда Сидорчук ломал ногу Корниенко, то я в чем-то согласен с таврия19752009 (симферопь)
+1
-1
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AndrewKruk (Київ)
04.03.2021 в 14:53
Мне по-барабану и шебек, и ступар, и монзуль... Меня просто бесят балаболы типа этой мрази.
0
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