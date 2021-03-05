Форвард Агробизнеса Семенец: Игроки Динамо такие же люди, со своими сильными и уязвимыми местами

В матче 1/4 финала Кубка Украины перволиговский "Агробизнес" сенсационно обыграл "Шахтер" (1:0) и вышел в полуфинал турнира. Автор победного гола Богдан Семенец рассказал, кому посвятил забитый мяч и чего ждет от полуфинального противостояния с киевским "Динамо".

"Так уже получилось, что свои самые важные голы я забивал в Киеве. Три года назад — в ворота "Днепра-1" в стыковом поединке за звание сильнейшей команды Второй лиги, теперь вот самому Андрею Пятову, что позволило завоевать путевку в полуфинал Кубка Украины. Кстати, когда партнеры вывели меня на "свидание" с именитым голкипером "горняков" я решил не обыгрывать его, а воспользовавшись тем, что он покинул свой пост, пробить мимо него в незащищенный створ. Этот гол я посвятил своей семье - супруге, сыну, дочери — моим самым верным болельщикам.

Считаю, что наша победа над "Шахтером" хотя и сенсационная, но заслуженная. Ведь мы терпели, сражались изо всех сил и даже в овертайме бежали в контратаку.

Перед сегодняшней жеребьевкой хотел, чтобы нам попалась "Заря". Вчера смотрел телетрансляцию кубкового матча "Вереса" с луганчанами и поймал себя на мысли, что с ними можно играть на равных. Однако нам придется в полуфинале сразиться с еще одним грандом - "Динамо". Но ничего страшного, киевские футболисты такие же люди, со своими сильными качествами и уязвимыми местами. Постараемся и им дать бой.

Надеюсь, что наше клубное руководство приложит максимум усилий, чтобы поединок состоялся в Тернополе, который находится в 50 километрах от Волочиска. Тогда бы нам мощная поддержка болельщиков была бы обеспечена", - сказал Семенец.