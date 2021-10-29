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Романюк: Задача Металлиста - выигрывать в каждой игре
Харьковчане вышли в четвертьфинал Кубка Украины
metalist.ua
Игрок "Металлиста" Юрий Романюк прокомментировал
— Много эмоций от этого матча?
— Очень много эмоций. Рады, что победили. Поздравляю всех болельщиков и команду с победой.
— Играли против команды Премьер-лиги, но при этом вышли и с самого начала матча пошли вперед...
— Мы выполнили все установки тренера. У нас игроки высокого уровня, мы просто выполнили поставленную задачу.
У нас задание - выигрывать в каждой игре, поэтому для нас каждая игра - стимул для побед. Нам нужно это делать
— Александр Мизюк забивает победный мяч уже во втором кубковом матче подряд. В чем же его феномен?
— Не знаю, но пусть забивает и дальше. (Смеется.)
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