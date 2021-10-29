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Романюк: Задача Металлиста - выигрывать в каждой игре

Кубок Украины
(2 голосов)

Харьковчане вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Романюк: Задача Металлиста - выигрывать в каждой игре

metalist.ua

Новина українською

Игрок "Металлиста" Юрий Романюк прокомментировал победу над "Колосом" (1:0) в 1/8 Кубка Украины.

— Много эмоций от этого матча?

— Очень много эмоций. Рады, что победили. Поздравляю всех болельщиков и команду с победой.

— Играли против команды Премьер-лиги, но при этом вышли и с самого начала матча пошли вперед...

— Мы выполнили все установки тренера. У нас игроки высокого уровня, мы просто выполнили поставленную задачу.

У нас задание - выигрывать в каждой игре, поэтому для нас каждая игра - стимул для побед. Нам нужно это делать

— Александр Мизюк забивает победный мяч уже во втором кубковом матче подряд. В чем же его феномен?

— Не знаю, но пусть забивает и дальше. (Смеется.)

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В статье: Колос (Ковалевка) Юрий Романюк Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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