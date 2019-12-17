Юрий Бакалов - о целях Руха, возможных новичках и неповторимой ауре Львова

Фраза "От судьбы не уйдешь" в данном случае как нельзя кстати подходит к ситуации, в которой оказался Юрий Бакалов. Вновь, как и почти полтора года назад, он получил приглашение стать у руля команды из столицы Галичины. Правда, речь идет о разных клубах: если в августе 2018-го его пригласили на роль главного тренера выступающего в Премьер-лиге ФК "Львов", то теперь Бакалов будет работать в Первой лиге с "Рухом".

- Похоже, что ко Львову вы прониклись особой симпатией. Не так ли?

- Именно так. Я говорил и буду говорить, что этот город вызывает у меня такие чувства, что хочется возвращаться в него снова, снова и снова. Львов мне очень приятен – как в футбольном плане, так и в жизненном. Часто приезжал в него в роли игрока и тренера, однако перед матчами много времени на ознакомление с ним не было. В период же, когда работал в ФК "Львов", была возможность посмотреть город. Походил по улочкам, полюбовался достопримечательностями. В этом городе какая-то особенная, неповторимая аура.

- Колебаний по поводу предложения поработать в "Рухе" не испытывали?

Нет. От таких предложений, наверное, не отказываются. Тем более, что в моей тренерской карьере был определенный перерыв. В пользу "Руха" сыграли многие факторы: и амбиции клуба, и город.

- Кстати, чем занимались в период вынужденной паузы в тренерской практике?

- Теоретической работой. Был экспертом на каналах "Футбол 1/2" и читал лекции в Центре лицензирования тренеров, который мне в определенное время очень помог.

- Тот факт, что команда находится на первом месте в Первой лиге ко многому обязывает…

- Безусловно. Понятное дело, что тренеру легче принимать команду, когда она находится в середине турнирной таблицы или в верхней части. На данный момент "Рух" расположился на самой ее вершине, от этого в оценке нашей дальнейшей совместной работы все и будут отталкиваться. Знаю, что удерживать команду будет намного сложнее и ответственнее.

- Какую задачу поставил перед вами президент клуба Григорий Козловский?

- Она не изменилась – завоевать право играть в Премьер-лиге. Об этом накануне и сказал в своей речи Григорий Петрович.

- Какое представление у вас о сегодняшнем "Рухе"?

В последнее время, когда совмещал работу на телевидении и в Центре лицензирования, смотрел много матчей Первой лиги. В осенней части нынешнего сезона мне понравилась турнирная борьба, в которой участвовало много разных по своему стилю команд. Впечатляет и интрига: на сегодняшний день сразу восемь клубов претендуют на повышение в классе, причем в этом соперничестве идут "очко в очко"! Очень интересный футбол, смотрел я его с удовольствием. Что касается "Руха", то смотрел с его участием не одну и не две игры. И вовсе не потому, что что-то насчет этого клуба планировал. Нет. Мне просто было интересно, ведь с Леонидом Станиславовичем Кучуком мы вместе работали в киевском "Арсенале" и каменской "Стали". Интересовало, как он выстраивает игру и как команда реализовывает это на поле. Поэтому определенное представление о том, как играет "Рух" и какие шаги нужно применить в работе с ним, у меня, безусловно, есть.

- Чтобы получить хоть какое-то представление о возможностях футболистов нынешнего состава намерены просматривать видеозаписи матчей, советоваться с вашими предшественниками из тренерского штаба Леонида Кучука или же проверять их в спаррингах на сборах?

- Все вместе. Вы, как человек, профессионально разбирающийся в футболе, наверняка понимаете, что одно дело – картинка на экране телевизора или мониторе компьютера, а совсем другое – действия футболиста и команды, которые ты видишь вживую. Понятное дело, будут весьма полезными рекомендации и советы от Леонида Кучука, с которым мы общались и, надеюсь, будем общаться и в дальнейшем.

- У "Руха", как и у "Ингульца", наилучший показатель в графе "разница мячей" - плюс 17. Этот факт вас, как тренера, наверняка обнадеживает?

- Любая информация такого плана воспринимается позитивно. Прежде всего меня обнадеживает тот факт, что в осеннем отрезке чемпионата команда мало пропускала и достаточно немало мячей забивала. Разумеется, приятное впечатление производит и сама игра. Статистику можно трактовать по-разному, но на данном этапе, по моему субъективному мнению, она отходит на второй план. Хотя на нее я, разумеется, обращаю внимание и от этого отталкиваюсь в дальнейшей работе.

- Новые игроки, пришедшие "под Бакалова", в "Рухе" нынешней зимой появятся?

- Ничего нового я на этот счет не скажу. В какой бы команде я ни работал, и какие связанные с данной темой вопросы мне не задавали бы, ответ будет таким: любой тренер хотел бы видеть на каждой позиции по два квалифицированных футболиста. Определенные наметки в этом направлении есть, и переговоры будут. Но по этическим соображениям пока мне не хотелось бы размышлять на этот счет в отношении ребят, игравших в этом чемпионате. Чтобы никто не допустил мысли, что они плохие. Нет-нет, это не так - ни в коем случае! Однако следует помнить, что каждая команда (особенно если она находится в верхней части таблицы) требует усиления, в том числе и для повышения конкуренции. Но повторюсь: пока об этом говорить рано. Когда будут подписаны контракты с новыми футболистами – тогда о них мы и сообщим.

- В турнирной таблице чемпионата Первой лиги все трое лидеров - команды из Западной Украины. Это случайность или закономерность?

- Считаю это закономерностью. Объясню почему. Вы наверняка помните, что еще в советские времена из Западной Украины вышло очень много классных футболистов. Однако на каком-то этапе этот регион утратил позиции. Я уже не первый год работаю тренером (в частности был и в западноукраинских командах – в том же "Львове", в "Моршине"), поэтому факт лидерства "Руха", "Волыни" и "Миная" считаю вполне заслуженным. Приведу и другой пример. Раньше многие команды ездили на сборы в Закарпатье, и западный регион всегда был на видном месте. Правда, теперь вектор по этой части поменялся. Тем не менее, я очень рад, что в этом регионе в футбольных делах не все так плохо. Таланты на Западной Украине, несмотря на временный упадок, не перевелись. Надеюсь, что благодаря вышеупомянутым командам представительство данного региона как в элите, так и в Первой лиге расширится и будет приносить только пользу украинскому футболу.

- О предыдущем визите в один из футбольных городов Украины вы наверняка иногда вспоминаете. Какие эти воспоминания?

- Вы имеете ввиду мою работу в ФК "Львов"? То время, которое я провел в этом клубе, вспоминаю с хорошей стороны. Да, в процессе моей работы в нем были разные моменты, тем не менее, о том периоде не жалею. Поэтому повторюсь: во Львов вернулся с большим удовольствием.

- Когда весной этого года вы покидали "Львов", чего было больше - чувства досады или нереализованности?

- Пожалуй, больше все-таки нереализованности.

- Насколько хорошо вы знаете Львов? Что вам больше всего в этом городе импонирует?

- К сожалению, не могу похвастаться тем, что Львов за время своего предыдущего периода работы я изучил существенным образом. Думаю, что у меня будет время еще больше посмотреть город, познакомиться с его историческими памятками. А что касается того, что импонирует мне во Львове, скажу без раздумий: все люди, которые хотя бы один раз посетили этот прекрасный город, в первую очередь отмечают львовские кофейни. Ведь кофе во Львове – это что-то особенное. Я очень люблю этот напиток и с удовольствием его употребляю. Будучи коренным киевлянином, готов отметить: такой ауры, как во Львове, больше нет нигде. Она единственная в Украине. И неповторимая.

- С кем из львовских людей футбола поддерживаете отношения на протяжении многих лет?

- Таких немало – и среди бывших футболистов "Карпат", и других клубов. Не могу сказать, что с кем-то из них мы дружим, чтобы никого не обидеть, кого-то не указав. В основном, все мои львовские знакомые – футбольные люди, и их очень много.

- Желаю, чтобы второй рабочий визит во Львов оказался для вас в разы дольше, чем первый.

- Большое спасибо.