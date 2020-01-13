Остап Маркевич: Надеюсь, знаю и верю, что новый год будет удачным для Черноморца

В понедельник 13 января одесский "Черноморец" вышел из отпуска.

Команда провела собрание, на которой цели и задачи на весеннюю часть сезона обозначил главный тренер "моряков" Остап Маркевич.

"Надеюсь, знаю и верю, что новый год будет удачным для нас, потому что в этом и состоит наша цель, наша жизнь. А наша жизнь — это футбол. Будем отдаваться любимому делу на все 100 процентов. Все, что было в прошлом году, надо тщательно проанализировать, обогатиться опытом и исправить все допущенные ошибки. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и я уверен, что все у нас получится. Желаю вам удачи", - сказал Маркевич.

Напомним, что после осенней части чемпионата Первой лиги "Черноморец" с 22 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице.