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Рудыка покинул запорожский Металлург

Первая лига
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Опытный хавбек покинул запорожский клуб

Рудыка покинул запорожский Металлург
Новина українською

31-летний полузащитник Сергей Рудыка покинул запорожский "Металлург".

Как сообщает Твиттер запорожцев, клуб прекратил сотрудничество с игроком.

Напомним, что в текущем сезоне Рудыка в Первой лиге провел 9 матчей.

Ранее игрок успел поиграть в УПЛ за "Металлург", "Металлист", "Зарю", "Карпаты" и "Мариуполь".

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В статье: Сергей Рудыка ГФК Металлург (Запорожье)
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