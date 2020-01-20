Первая лига
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Рудыка покинул запорожский Металлург
Опытный хавбек покинул запорожский клуб
31-летний полузащитник Сергей Рудыка покинул запорожский "Металлург".
Как сообщает Твиттер запорожцев, клуб прекратил сотрудничество с игроком.
Напомним, что в текущем сезоне Рудыка в Первой лиге провел 9 матчей.
Ранее игрок успел поиграть в УПЛ за "Металлург", "Металлист", "Зарю", "Карпаты" и "Мариуполь".
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Источник:Твиттер
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