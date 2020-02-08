Три футболиста покинули Николаев

Официальный сайт "Николаева" подтвердил информацию о расставании с тремя футболистами.

Статус свободных агентов получили защитник Андрей Слинкин, полузащитник Иван Сондей и форвард Виктор Берко. Все контракты разорваны по обоюдному согласию сторон.

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Слинкин и Сондей провёли в "Нико" только по полгода, сыграв за это время 9 и 17 матчей соответственно. Берко можно считать ветераном клуба: на его счету более 200 игр за "муниципалов" с 2011 года.

Напомним, что первую часть сезона Первой лиги николаевцы завершили на 12 месте.