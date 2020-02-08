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Три футболиста покинули Николаев

Первая лига
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Один из них - ветеран клуба

Три футболиста покинули Николаев
UA-Футбол
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Официальный сайт "Николаева" подтвердил информацию о расставании с тремя футболистами.

Статус свободных агентов получили защитник Андрей Слинкин, полузащитник Иван Сондей и форвард Виктор Берко. Все контракты разорваны по обоюдному согласию сторон.

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Слинкин и Сондей провёли в "Нико" только по полгода, сыграв за это время 9 и 17 матчей соответственно. Берко можно считать ветераном клуба: на его счету более 200 игр за "муниципалов" с 2011 года.

Напомним, что первую часть сезона Первой лиги николаевцы завершили на 12 месте.

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В статье: Андрей Слинкин МФК Николаев Иван Сондей Виктор Берко
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