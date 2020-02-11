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Официально: Агробизнес подписал Козьбана

Первая лига
(1 голосов)

Форвард вернулся в Украину

Официально: Агробизнес подписал Козьбана
Новина українською

"Агробизнес" подписал контракт с опытным 30-летним нападающим Дмитрием Козьбаном.

Детали соглашения с форвардом клуб не уточняет.

Напомним, что в первой части текущего сезона Козьбан выступал за "Кремень", где отметился шестью голами, в том числе хет-триком в ворота своей будущей команды (4:0).

В течение карьеры Козьбан также играл за "Интер" (Боярка), ФК "Львов", "Княжу", "Нафком", винницкую "Ниву", "Авангард", "Волынь", "Верес" и польский "Мотор".

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В статье: Дмитрий Козьбан Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробизнес

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