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Металлург подписал опытного хавбека
Дмитрий Скоблов продолжит карьеру в Запорожье
Запорожский "Металлург" подписал 30-летнего хавбека Дмитрия Скоблова.
В составе "Металлурга" футболист будет играть под №4. Условия контракта не сообщаются.
Напомним, что Скоблов свою профессиональную карьеру начал в "Мариуполе", впоследствии выступал за "Шахтер-3" и команды Первой лиги. Последним клубом футболиста был кременчугский "Кремень".
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Источник:ГФК Металлург
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