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Металлург подписал опытного хавбека

Первая лига
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Дмитрий Скоблов продолжит карьеру в Запорожье

Металлург подписал опытного хавбека
Новина українською

Запорожский "Металлург" подписал 30-летнего хавбека Дмитрия Скоблова.

В составе "Металлурга" футболист будет играть под №4. Условия контракта не сообщаются.

Напомним, что Скоблов свою профессиональную карьеру начал в "Мариуполе", впоследствии выступал за "Шахтер-3" и команды Первой лиги. Последним клубом футболиста был кременчугский "Кремень".

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В статье: Дмитрий Скоблов ГФК Металлург (Запорожье)
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Источник:
ГФК Металлург

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