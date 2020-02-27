40 игроков: Две команды Авангарда подали заявку на весеннюю часть сезона

"Авангард" (Первая лига) и "Авангард-2" (Вторая лига) подали заявки в ПФЛ для выступлений в матчах весенней части чемпионата.

В заявках каждой из команд - по 20 игроков.

Как напоминают в клубе, согласно регламенту соревнований ПФЛ футболисты, заявленные за вторую команду, имеют право выступать в составе первой.

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Заявка ФК "Авангард" (Первая лига Украины)

Вратари: 38. Вадим Солдатенко, 75. Артур Денчук;

Защитники: 3. Роман Мельник, 4. Илья Брюхов, 18 Максим Воробей, 19 Юрий Сеницкий, 43. Александр Сухаров, 55. Алексей Лобов, 97 Владислав Савин;

Полузащитники: 5. Александр Цыбульник, 10 Виталий Собко, 14 Денис Долинский, 17. Егор Демченко, 22 Андрей Дедяев, 77. Никита Полюлях;

Нападающие: 7. Владислав Нехтий, 8. Вадим Шаврин, 9. Иван Матяж, 11. Вадим Яворский, 57. Игорь Кириенко.

Заявка ФК "Авангард-2" (Вторая лига Украины)

Вратари: 12. Никита Якубенко, 31 Ибрагим Суаиб, 71. Михаил Абрамов;

Защитники: 2. Даниил Савченко, 6. Даниил Владимиров, 21 Андрей Романов, 23 Богдан Каторкин, 27. Владислав Таранда, 74. Евгений Литвин;

Полузащитники: 15. Арзиман Ризванов, 20. Максим Башинский, 24 Герман Хоружий, 26. Ярослав Плечий, 28 Владимир Близнюк, 30 Никита Хаджинов, 39. Евгений Нечосов, 45. Владислав Клюев, 81. Максим Максименко;