Утвержден график двух туров чемпионата для Первой и Второй лиг

На заседании администрации ПФЛ были рассмотрен и принят график 20-го тура Первой лиги и 23-го - во Второй лиге.

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Первая лига (20 тур)

21 марта (суббота)

Черноморец - Волынь

22 марта (воскресенье)

Балканы - Черкащина

Николаев - Прикарпатье

Оболонь-Бровар - Авангард

Кремень - Минай

Ингулец - Горняк-Спорт

Рух - Агробизнес

23 марта (понедельник)

Металлист 1925 - МФК Металлург

Вторая лига (23 тур)

Группа «А»

21 марта (суббота)

Диназ - Нива В

Калуш - Буковина

22 марта (воскресенье)

Полесье - Оболонь-Бровар 2

Верес - Ужгород

Подолье - Чайка

Группа «Б»

21 марта (суббота)

Горняк - Реал Фарма

22 марта (воскресенье)