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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утвержден график двух туров чемпионата для Первой и Второй лиг

Первая лига
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Уже через неделю - 21-23 марта

Утвержден график двух туров чемпионата для Первой и Второй лиг
Новина українською

На заседании администрации ПФЛ были рассмотрен и принят график 20-го тура Первой лиги и 23-го - во Второй лиге.

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Первая лига (20 тур)

21 марта (суббота)

  • Черноморец - Волынь

22 марта (воскресенье)

  • Балканы - Черкащина
  • Николаев - Прикарпатье
  • Оболонь-Бровар - Авангард
  • Кремень - Минай
  • Ингулец - Горняк-Спорт
  • Рух - Агробизнес

23 марта (понедельник)

  • Металлист 1925 - МФК Металлург

Вторая лига (23 тур)

Группа «А»

21 марта (суббота)

  • Диназ - Нива В
  • Калуш - Буковина

22 марта (воскресенье)

  • Полесье - Оболонь-Бровар 2
  • Верес - Ужгород
  • Подолье - Чайка

Группа «Б»

21 марта (суббота)

  • Горняк - Реал Фарма

22 марта (воскресенье)

  • Кристалл - Черноморец-2
  • Альянс - Авангард-2
  • Энергия - Таврия Симферополь
  • Никополь - Николаев-2
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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