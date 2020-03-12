Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Утвержден график двух туров чемпионата для Первой и Второй лиг
Уже через неделю - 21-23 марта
На заседании администрации ПФЛ были рассмотрен и принят график 20-го тура Первой лиги и 23-го - во Второй лиге.
Первая лига (20 тур)
21 марта (суббота)
- Черноморец - Волынь
22 марта (воскресенье)
- Балканы - Черкащина
- Николаев - Прикарпатье
- Оболонь-Бровар - Авангард
- Кремень - Минай
- Ингулец - Горняк-Спорт
- Рух - Агробизнес
23 марта (понедельник)
- Металлист 1925 - МФК Металлург
Вторая лига (23 тур)
Группа «А»
21 марта (суббота)
- Диназ - Нива В
- Калуш - Буковина
22 марта (воскресенье)
- Полесье - Оболонь-Бровар 2
- Верес - Ужгород
- Подолье - Чайка
Группа «Б»
21 марта (суббота)
- Горняк - Реал Фарма
22 марта (воскресенье)
- Кристалл - Черноморец-2
- Альянс - Авангард-2
- Энергия - Таврия Симферополь
- Никополь - Николаев-2
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Источник:ПФЛ
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