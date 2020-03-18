Первая лига
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Горняк-Спорт прекратил тренировки и ушел на карантин
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Команда из Горишних Плавней остановила тренировочный процесс в связи с пандемией коронавируса.
Футболисты команды, тренеры, ушли на карантин.
Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19.
Перерыв в тренировках продлится до 3 апреля. О восстановлении тренировочного процесса будет сообщено дополнительно.
В клубе напомнили, что сезон украинской Премьер-лиги, Первой и Второй лиг тоже прекращен.
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Источник:Гірник-Спорт
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