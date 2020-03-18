Горняк-Спорт прекратил тренировки и ушел на карантин

Команда из Горишних Плавней остановила тренировочный процесс в связи с пандемией коронавируса.

Футболисты команды, тренеры, ушли на карантин.

Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19.

Перерыв в тренировках продлится до 3 апреля. О восстановлении тренировочного процесса будет сообщено дополнительно.

В клубе напомнили, что сезон украинской Премьер-лиги, Первой и Второй лиг тоже прекращен.