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Горняк-Спорт прекратил тренировки и ушел на карантин

Первая лига
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Горняк-Спорт прекратил тренировки и ушел на карантин
Новина українською

Команда из Горишних Плавней остановила тренировочный процесс в связи с пандемией коронавируса.

Футболисты команды, тренеры, ушли на карантин.

Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19.

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Перерыв в тренировках продлится до 3 апреля. О восстановлении тренировочного процесса будет сообщено дополнительно.

В клубе напомнили, что сезон украинской Премьер-лиги, Первой и Второй лиг тоже прекращен.

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) коронавирус карантин
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Источник:
Гірник-Спорт

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