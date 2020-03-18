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Игроков Руха обязали самоизолироваться - за нарушение режима обещают наказание

Первая лига
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Врач провел инструктаж

Игроков Руха обязали самоизолироваться - за нарушение режима обещают наказание
Новина українською

Львовский "Рух" ушел на карантин из-за коронавируса COVID-19.

Генеральный директор клуба Игорь Дедышин рассказал о указания футболистам.

Мы законопослушный клуб и выполняем решение Кабинета министров, УАФ и ПФЛ, поэтому всех распустили на домашний карантин.

Сегодня наш врач Михаил Процив провел инструктаж и дал рекомендации, как вести себя за пределами клуба. Обязали футболистов самоизолироваться.

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Игроки проинформированы, получили специальный приказ и знают, как себя вести и какая их ждет ответственность в случае нарушения.

Все игроки и работники клуба находятся на домашнем карантине. Сейчас до 3 апреля, в случае улучшения ситуации будем принимать решение об отзыве футболистов, но все это будет только по согласованию с УАФ и ПФЛ и, разумеется, после решения правительства.

Если будут приняты решения о продлении карантина, то будем строго придерживаться распоряжения.

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В статье: Игорь Дедышин Рух (Львов) коронавирус
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Источник:
Рух

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