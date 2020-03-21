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Украинский Нагельсман. Капитан Ингульца поведал об особенностях немецкой аналитики
Владислав Лупашко как раз заканчивает тренерские курсы.
Капитан одного из лидеров украинской первой лиги, Владислав Лупашко, уже продолжительное время учится на тренерских курсах по программе ПАСС. Можно не сомневаться, что бывший игрок киевской "Оболони", "Львова" и "Зирки" станет отличным тренером, ведь пытается применять все современные тенденции в своем обучении.
Карантинные меры не остановили тягу Лупашко к знаниям, полузащитник решил поделиться с подписчиками YouTube канала клуба из Петрово наработками и взял для примера далеко не ведущий клуб Бундеслиги, "Шальке" из Гельзенкирхена.
В будущем Владислав обещает также рассказать об особенностях современного скаутинга, так что лайк и полписка обязательны! Следим за обновлениями.