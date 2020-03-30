Бандура: В Сумах, как ни странно, подавляющее большинство людей в лесах жарит шашлыки

Голкипер "Руха" Александр Бандура рассказал, чем он занимается на карантине.

- Если говорить глобально, то нечем заниматься, поэтому, в основном сижу дома. Я стараюсь строго соблюдать карантин. Куда мне ходить и зачем? Лишь иногда выбегаю в лес на пробежку, а на территории своего дома выполняю различные упражнения для поддержания тонуса.

- В Сумах закрыт въезд в город. Как думаешь, насколько это решение властей является правильным?

- В Сумах, как ни странно, подавляющее большинство людей находится в лесах и жарит шашлыки. В городе мало кого можно увидеть. В магазины и различные общественные места почти все заходят в медицинских масках. Да, в город пропускают только местных жителей, которые прописаны в Сумах. Думаю, это правильное решение. Коронавирус быстро распространяется, поэтому, скопления людей нужно максимально ограничить. Если ввели карантин, то люди должны его придерживаться.

- Знаем, что ты любишь киберспорт. Во что сейчас играешь?

- Дома вообще стараюсь не увлекаться компьютерными играми, а вот почитать можно. У Игоря Дуця взял книгу "Клуб пяти утра" Робина Шарма. Еще выводы сделать не могу, ведь не дочитал. На самом деле, мне хватает различной домашней работы. У меня трое маленьких детей, поэтому, с ними нужно постоянно играть. Обычно я редко могу уделять им так много внимания, поэтому это время идет нам на пользу. Общение - это всегда хорошо.

- Как ты думаешь, мир изменится после пандемии?

- Первое, думаю, последствия будут экономические, а затем пострадают все сферы деятельности. Но если заглядывать еще дальше, то в любом случае пандемия завершится и через некоторое время все станет на свои места.

- Сейчас часто можно услышать, как игроки из топ-чемпионатов жертвуют на борьбу с коронавируса немалые суммы. Почему ты думаешь, в Украине таких примеров очень мало?

- Для кого-то в Украине, наверное, это вполне реально пожертвувавты определенную сумму, но для большинства... В основном это делают европейские топ-футболисты, у которых все стабильно и суммы в контракте на сотни тысяч долларов. Они могут себе это позволить. После кризиса в Украине зарплаты у футболистов стали гораздо меньше. В наших реалиях это куда труднее.

- Какую страну мира хотел бы больше посетить после пандемии?

- Очень хочу побывать в Новой Зеландии. Там фантастическая природа, очень красиво. Увидеть это обязательно нужно. Интересно познакомиться с культурой местных жителей. Возвращаться никуда не хочу, ведь постоянно нужно открывать для себя что-то новое.