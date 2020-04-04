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Президент Ингульца: Если не выдам игрокам зарплату, как обещал, то буду не Поворознюком

Первая лига
(2 голосов)

Владелец команды держит слово в эти непростые дни

Президент Ингульца: Если не выдам игрокам зарплату, как обещал, то буду не Поворознюком
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о зарплатах в клубе во время карантина.

- Футболисты обратились к вам с предложением снизить зарплату, но вы категорически отказались.

- Знаете, не хотел бы на эту тему вообще говорить. Вам, журналюгам, только что-то скажи, вы сразу начнете: "Поворознюк пиарится на этом". Не хотел бы на эту тему говорить.

Только скажу одно – да, такие обращения были, но сказал футболистам: "Если не выдам, что обещал, то буду не Поворознюком". А я хочу им остаться. Поэтому взял и выдал, – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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