Капитан Ингульца: Не знаю, найдется ли смелость у наших футбольных руководителей, чтобы доиграть чемпионат

Капитан "Ингульца" Владислав Лупашко надеется, что чемпионат Первой лиги все-таки будет доигран.

"До того, как мы не ушли на карантин, была уверенность что чемпионат будет доигран, потому что, возможно, мы еще не понимали всей серьезности этой угрозы.Но сейчас, когда я вижу, как разворачиваются события... Правда, в Украине особой паники еще нет, но многие жители европейских стран просто ошеломлены происходящим.

Наша же федерация будет ориентироваться на решение европейских футбольных институтов, поэтому, очевидно, все будет зависеть от того, какие решения будет принимать Европа. Хотя есть и пример Беларуси, которая хоть во многих вопросах также согласовывает свои действия с Европой, но, тем не менее, чемпионат решила проводить. Не знаю, найдется ли смелость у наших футбольных руководителей, чтобы принять решение о доигрывании чемпионата. Я все же надеюсь, что все будет хорошо, и мы его доиграем", - сказал футболист.