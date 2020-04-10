Тренер Металлиста 1925: Смотрю матчи команды не ради анализа, а для эстетического удовольствия

Тренер "Металлиста 1925" Роман Романов рассказал, чем занимается в период карантина.

- Роман Александрович, как обстоят дела? Чем занимаетесь во время карантина?

- Добрый день! Сразу после объявления карантина поехал в Запорожье, где и нахожусь. Практически все время нахожусь дома с семьей, уделяю внимание сыну, общаюсь с родителями. Смотрю сериалы и разнообразные футбольные матчи. Вообще-то, с удовольствием просматриваю поединки "Металлиста 1925". Сейчас делаю это не ради анализа, как в течение сезона, а для эстетического удовольствия. Летом и осенью было много ярких игр, чему свидетельствует хотя бы первое место по итогам первого круга соревнований. До усиления карантинных мероприятий ездил на рыбалку, где отдыхал в тишине и покое. Сейчас, конечно, почти все время сижу дома.

- Наверное, еще несколько недель назад было желание как можно скорее вернуть позиции в таблице...

- Такое желание есть и сейчас. Когда стало понятно, что в конце марта сезон вряд ли восстановится, было немного обидно, ведь очень хотелось как можно скорее начать чемпионат. К тому же, зимние сборы мы провели достаточно плодотворно. Хочется выйти в Премьер-Лигу, надеюсь, вскоре нормальная жизнь вернется. Не секрет, что и тренеры, и футболисты очень соскучились по футболу.

- Когда Правительство Украины объявил о общегосударственным карантине, до игры с "Металлургом" оставалось чуть больше недели. Соперника уже начали анализировать?

- Конечно, мы - тренерский штаб - готовились к матчу в обычном режиме. Собрали разнообразную информацию о "Металлурег", проанализировали каждого футболиста и начали разбирать их матчи во время зимних сборов. Сейчас переживаем некий футбольный голод.

- Сейчас работа не остановилась?

- Нет, мы работаем дистанционно. Футболисты регулярно получатют задания для индивидуальных тренировок, а тренерский штаб обсуждает дальнейший план работы. Но конкретику по этому вопросу сможем сообщить только тогда, когда узнаем дату начала тренировок.

- Давайте вспомним самое яркое событие летне-осенней части сезона...

- Знаете, запомнилось многое. Конечно, отмечу победу над "Ингульцом". Она была первой для нового тренерского штаба, от того и более волнующей. Хорошие матчи мы сыграли против "Волыни", "Оболони", "Авангарда", выездной с тем же" Ингульцом". Это то, что первое могу назвать. Конечно, интересным был матч с"Минаем", думаю, если бы не два удаления, мы бы точно не проиграли. Повторюсь, много матчей сейчас просматриваю с удовольствием.