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В Черноморце долги по зарплате и проблема с базой, Черноморцу-2 грозит расформирование

Первая лига
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Тяжелое положение "моряков"

В Черноморце долги по зарплате и проблема с базой, Черноморцу-2 грозит расформирование
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил о двухмесячной задолженности по выплате зарплаты в одесском "Черноморце", который сейчас выступает в Первой лиге.

Однако это - лишь один из "неприятных симптомов" в клубе.

Самое интересное, что мне удалось узнать, это то, что база "Черноморца" в Совиньоне, большая ее часть или половина, отдана на откуп какой-то баскетбольной школе. Соответственно, футболистов и тренеров, которые жили на 3-4 этажах, переселили на первый и цокольный этажи.

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В академии родители детей вынуждены платить на 30% больше за учебу, при том просят вносить плату на 3 месяца вперед. Это уже привело к определенному кипишу в Одессе.

Также, как отметил Спиваковский, есть реальная угроза расформирования "Черноморца-2", который играет во Второй лиге.

Что это значит? что останется только первая команда и она будет без задач болтаться в Первой лиге. Если так будет продолжаться, то Остап Миронович Маркевич долго там не продержится. Посмотрим на летнюю селекцию. Но мы же понимаем, что это будет сбор свободных агентов.

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В статье: Одесса Черноморец (Одесса) Остап Маркевич зарплата ТаТоТаке Черноморец-2 (Одесса) Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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