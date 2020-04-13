В Черноморце долги по зарплате и проблема с базой, Черноморцу-2 грозит расформирование

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил о двухмесячной задолженности по выплате зарплаты в одесском "Черноморце", который сейчас выступает в Первой лиге.

Однако это - лишь один из "неприятных симптомов" в клубе.

Самое интересное, что мне удалось узнать, это то, что база "Черноморца" в Совиньоне, большая ее часть или половина, отдана на откуп какой-то баскетбольной школе. Соответственно, футболистов и тренеров, которые жили на 3-4 этажах, переселили на первый и цокольный этажи.

В академии родители детей вынуждены платить на 30% больше за учебу, при том просят вносить плату на 3 месяца вперед. Это уже привело к определенному кипишу в Одессе.

Также, как отметил Спиваковский, есть реальная угроза расформирования "Черноморца-2", который играет во Второй лиге.