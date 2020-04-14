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Украина футбольная. Главный тренер Оболонь-Бровар сообщил, кто будет капитаном команды
Корнев и Коваленко
Коуч перволигового "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, который возглавил команду в зимнюю паузу, рассказал о капитане и вице-капитане.
По его словам, 41-летний Андрей Корнев - пример для подражания молодежи.
Это наш капитан. Это однозначно, тут вопросов нет. Это человек, который верой и правдой много лет служит клубу.
Андрей Корнев - пример для подражания. Молодым футболистам говорил и буду говорить, чтобы брали с него пример требовательного отношения к себе и умения так выкладываться.
Помню как Корнев прошлого года забил великолепный гол в ворота "Балкан" - щечкой в "девятку".
Вице-капитан команды - Константин Коваленко.
Наш старожил, наш "оболонец", верой и правдой, кажется, еще с 2005 года, в клубе. Это наш воспитанник и легенда нашего клуба.