Украина футбольная. Главный тренер Оболонь-Бровар сообщил, кто будет капитаном команды

Коуч перволигового "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, который возглавил команду в зимнюю паузу, рассказал о капитане и вице-капитане.

По его словам, 41-летний Андрей Корнев - пример для подражания молодежи.

Это наш капитан. Это однозначно, тут вопросов нет. Это человек, который верой и правдой много лет служит клубу.

Андрей Корнев - пример для подражания. Молодым футболистам говорил и буду говорить, чтобы брали с него пример требовательного отношения к себе и умения так выкладываться.

Помню как Корнев прошлого года забил великолепный гол в ворота "Балкан" - щечкой в "​​девятку".