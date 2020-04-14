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Украина футбольная. Главный тренер Оболонь-Бровар сообщил, кто будет капитаном команды

Первая лига
(2 голосов)

Корнев и Коваленко

Украина футбольная. Главный тренер Оболонь-Бровар сообщил, кто будет капитаном команды
Новина українською

Коуч перволигового "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, который возглавил команду в зимнюю паузу, рассказал о капитане и вице-капитане.

По его словам, 41-летний Андрей Корнев - пример для подражания молодежи.

Это наш капитан. Это однозначно, тут вопросов нет. Это человек, который верой и правдой много лет служит клубу.

Андрей Корнев - пример для подражания. Молодым футболистам говорил и буду говорить, чтобы брали с него пример требовательного отношения к себе и умения так выкладываться.

Помню как Корнев прошлого года забил великолепный гол в ворота "Балкан" - щечкой в "​​девятку".

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Вице-капитан команды - Константин Коваленко.

Наш старожил, наш "оболонец", верой и правдой, кажется, еще с 2005 года, в клубе. Это наш воспитанник и легенда нашего клуба.

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В статье: Андрей Корнев Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко Константин Коваленко
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Источник:
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