Оболонь-Бровар взялся объединять две команды

Вице-капитан и защитник Константин Коваленко сообщил, что ФК "Оболонь-Бровар" взял курс на то, чтобы устранить разницу между перволиговой командой и командой Второй лиги "Оболонь-Бровар-2".

Пока не начался карантин все футболисты тренировались вместе.