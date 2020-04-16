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Оболонь-Бровар взялся объединять две команды

Первая лига
(2 голосов)

"Оболонь-Бровар" и "Оболонь-Бровар-2"

Оболонь-Бровар взялся объединять две команды
Новина українською

Вице-капитан и защитник Константин Коваленко сообщил, что ФК "Оболонь-Бровар" взял курс на то, чтобы устранить разницу между перволиговой командой и командой Второй лиги "Оболонь-Бровар-2".

Пока не начался карантин все футболисты тренировались вместе.

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Сейчас и тренерский штаб, и президент, работают над тем, чтобы не было разницы между командами.

Все работаем вместе. Младшие ребята имеют меньше опыта, не так готовы побеждать, но задача такая, чтобы не было "Оболонь-Бровар-2" и "Оболонь-Бровар-1".

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В статье: Первая лига Вторая лига Александр Слободян Оболонь-Бровар (Киев) Константин Коваленко Оболонь-Бровар-2 (Буча)
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