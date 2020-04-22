Президент Руха Козловский назвал мячи Select "летающими презервативами", ПФЛ грозит судом

20 апреля президент "Руха" Григорий Козловский, не стесняясь в выражениях, в эфире YouTube-канала Вацко Live в очередной раз раскритиковал официальные мячи ПФЛ Select Brillant Super, которыми Рух принципиально отказывается играть.

ПФЛ в свою очередь, ответила Козловского и даже пригрозила судом.

Далее приводим цитаты Козловского и ответы от ПФЛ.

1. О принятии решения о техническом партнера Первой и Второй лиг и официальный мяч соревнований.

Григорий Козловский: "Мы не будем играть теми летающими презервативами, которые называются Select".

Пояснение: Норма об обязательности участниками соревнований играть официальные матчи единственным мячом Select Brillant Super утверждена 26 июня 2019 на Конференции ПФЛ. За это решение проголосовало абсолютное большинство делегатов от клубов ПФЛ, против - один, еще двое воздержались. Поэтому эта норма внесена в Регламент соревнований и является обязательным для выполнения всеми клубами.

Следует отметить, что практика привлечения технического партнера является мировым опытом и свидетельствует об интересе мировых производителей экипировки к украинскому футболу, признание высокого уровня турниров под эгидой ПФЛ.

2. Относительно условий договора с компанией Select

а) Григорий Козловский: "А нам что дали? За 30 мячей, которые стоят по 40 евро, или 20 мячей; они за 800 евро хотят, чтобы все стали на колени? "

Пояснение: Контракт с компанией Select рассчитан на три сезона: 2019/20, 2020/21, 2021/22. Каждая команда-участник соревнований ПФЛ получит в течение трех сезонов по 100 мячей Select Brillant Super FIFA Quality Pro по 30 в сезонах 2019/20 и 2020/21, по 40 мячей в сезоне 2021/22. Таким образом, общее количество мячей, которые получат клубы ПФЛ за три сезона, составит около 4000.

Розничная стоимость мячей Select Brillant Super составляет 100 евро. Контрактом предусмотрено, что в случае необходимости клубы ПФЛ получат от технического партнера скидку на приобретение дополнительных мячей в размере 45%.

б) Григорий Козловский: "Они (ПФЛ ред.) получили 10 млн гривен - ну супер, а мы что получили?", "Возьмите 10 млн и поделите на все клубы."

Пояснение: Контрактом технического партнерства не предусмотрено финансовое вознаграждение ПФЛ за использование официального мяча. Договор с компанией Select касается исключительно технического обеспечения клубов ПФЛ. 10000000 гривен - это примерная рыночная стоимость всех мячей, которые компания Select передает клубам ПФЛ согласно контракту. Таким образом, ПФЛ делает именно то, о чем просит господин Козловский - в течение трех сезонов получит от технического партнера мячей ориентировочной стоимостью более 10 млн. грн. и разделит их между всеми своими клубами.

3. Относительно качества мячей Select

а) Григорий Козловский: "Нам рассказывали, что мы будем играть такими мячами, как в Германии. В Германии играют совсем другими мячами".

Пояснение: Мяч Select Brillant Super, которым играют клубы ПФЛ, является официальным мячом высших дивизионов чемпионатов Бельгии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, мужского и женского чемпионатов Норвегии. Мяч Derbystar Brillant APS, который является официальным в немецкой Бундеслиге и высшем дивизионе Нидерландов, производит и сама фабрика компании Select, поскольку бренд Derbystar является частью SelectGroup.

Под дочерним брендом Derbystar компания как раз и выступает техническим партнером немецкой Бундеслиги. Разница между мячами, которыми играет Бундеслига и ПФЛ, состоит только в надписи "Derbystar" и цветном оформлении. Технология сборки, а также материалы, из которых изготовлены эти мячи, одинаковы. Это подтверждает в своем официальном письме в адрес ПФЛ центральный офис компании Select в Дании.

б) Григорий Козловский: "Спросите у футболистов, то за мячи. Когда он попадает зимой в голову - может оторвать голову или ногу сломать ".

Пояснение: Сертификация футбольных мячей является исключительной прерогативой FIFA, которая контролирует качество мячей и поддерживает оптимальные условия для конкуренции среди производителей. С 2015 года ужесточены требования к сертификации футбольных мячей, и по новым стандартам сертификат FIFA Quality Pro позволяет проводить международные матчи самого высокого уровня.

Мяч Select Brillant Super имеет сертификат FIFA Quality Pro.

В апреле 2019 клубы ПФЛ впервые получили мячи Select Brillant Super для проведения внутреннего тестирования. С тех пор в течение года ни у ПФЛ, ни у технического партнера лиги не было нареканий по качеству или технических свойствам мяча. ПФЛ также не получала никаких официальных документов о случаях травмирования футболистов вследствие низкого качества мячей.

Также следует отметить, что компания Select предоставила гарантию на все мячи, поставляемых в клубы ПФЛ согласно контракту (швы - один год, окружность - три года). В случае, если в качестве отдельных мячей возникают претензии, каждый клуб имеет право на их бесплатную замену.

Своими высказываниями руководитель ФК "Рух" Львов дает четко понять, что не собирается выполнять решение Конференции ПФЛ и КДК УАФ. По нашему мнению, это является демонстративным неуважением к УАФ, ПФЛ, а также коллегам из других футбольных клубов, то есть откровенным нарушением одного из основных принципов Fair Play.

Вместе с этим ПФЛ оставляет за собой право, в случае неопровержения официальным лицом ФК "Рух" недостоверной информации, представленной в вышеупомянутом интервью, обязать совершить такие действия по соответствующему решению суда.