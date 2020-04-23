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Дулуб: В 2017 Глеб был согласен на переход в Черноморец

Первая лига
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Это был бы громкий трансфер

Дулуб: В 2017 Глеб был согласен на переход в Черноморец
Новина українською

Легенда белорусского футбола Александр Глеб был близок к тому, чтобы подписать контракт с "Черноморцем". Как заявил экс-наставник "моряков" Олег Дулуб, Глеб был согласен на переход в одесский клуб.

"По деньгам, Глеб просил зарплату, может чуть выше среднестатистической в первой команде Черноморца. Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось", — рассказал Дулуб.

Напомним, что Дулуб работал с "Черноморцем" с сентября по конец декабря 2017 года.

Также отметим, что 2018 год 36-летний Глеб провел в российских "Крыльях Советов", после чего на правах свободного агента в начале 2018-го перешел в БАТЭ.

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В статье: Александр Глеб Черноморец (Одесса) Олег Дулуб
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Источник:
football.ua

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