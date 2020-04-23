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Дулуб: В 2017 Глеб был согласен на переход в Черноморец
Это был бы громкий трансфер
Легенда белорусского футбола Александр Глеб был близок к тому, чтобы подписать контракт с "Черноморцем". Как заявил экс-наставник "моряков" Олег Дулуб, Глеб был согласен на переход в одесский клуб.
"По деньгам, Глеб просил зарплату, может чуть выше среднестатистической в первой команде Черноморца. Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось", — рассказал Дулуб.
Напомним, что Дулуб работал с "Черноморцем" с сентября по конец декабря 2017 года.
Также отметим, что 2018 год 36-летний Глеб провел в российских "Крыльях Советов", после чего на правах свободного агента в начале 2018-го перешел в БАТЭ.
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