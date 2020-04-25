Лидер Волыни рассказал, что у лучан нет понятия "премиальные"

Полузащитник "Волыни" Денис Кожанов рассказал о ситуации с зарплатами в команде.

- Со дня на день должны получить зарплату за март. Да, были разговоры, что, может, выплаты урежут, но до конкретики не доходило.

Премиальные – у нас в команде такого понятия нет, мы просто живем за счет зарплаты, – сказал Кожанов.

Ранее была информация, что "Волынь" планирует снизить зарплаты на 50%.