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Лидер Волыни рассказал, что у лучан нет понятия "премиальные"
Но должны получить полную зарплату за март
Полузащитник "Волыни" Денис Кожанов рассказал о ситуации с зарплатами в команде.
- Со дня на день должны получить зарплату за март. Да, были разговоры, что, может, выплаты урежут, но до конкретики не доходило.
Премиальные – у нас в команде такого понятия нет, мы просто живем за счет зарплаты, – сказал Кожанов.
Ранее была информация, что "Волынь" планирует снизить зарплаты на 50%.
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Источник:Sportarena
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