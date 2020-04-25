  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Лидер Волыни рассказал, что у лучан нет понятия "премиальные"
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Волыни рассказал, что у лучан нет понятия "премиальные"

Первая лига
(1 голосов)

Но должны получить полную зарплату за март

Лидер Волыни рассказал, что у лучан нет понятия "премиальные"
Новина українською

Полузащитник "Волыни" Денис Кожанов рассказал о ситуации с зарплатами в команде.

- Со дня на день должны получить зарплату за март. Да, были разговоры, что, может, выплаты урежут, но до конкретики не доходило.

Премиальные – у нас в команде такого понятия нет, мы просто живем за счет зарплаты, – сказал Кожанов.

Ранее была информация, что "Волынь" планирует снизить зарплаты на 50%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Кожанов Волынь (Луцк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportarena
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...