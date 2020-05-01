Черноморец не будет сниматься с чемпионата Первой лиги - СМИ

Одесский "Черноморец" не будет сниматься с чемпионата Первой лиги из-за тяжелого финансового положения клуба.

Как сообщает Odessa.online, ссылаясь на свои источники в клубе, одесситы намерены доиграть чемпионат, если он, конечно, будет возобновлен.

Кроме того, в настоящий момент одесситы занимаются поисками нового главного тренера, который заменит Остапа Маркевича, который недавно покинул клуб.

Напомним, что на карантин одесситы ушли на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги.