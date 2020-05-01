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Черноморец не будет сниматься с чемпионата Первой лиги - СМИ
Одесситы намерены доиграть сезон
Одесский "Черноморец" не будет сниматься с чемпионата Первой лиги из-за тяжелого финансового положения клуба.
Как сообщает Odessa.online, ссылаясь на свои источники в клубе, одесситы намерены доиграть чемпионат, если он, конечно, будет возобновлен.
Кроме того, в настоящий момент одесситы занимаются поисками нового главного тренера, который заменит Остапа Маркевича, который недавно покинул клуб.
Напомним, что на карантин одесситы ушли на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:odessa.online
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 20:39
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0
-3
Черноморчик (Одесса )
01.05.2020 в 21:05
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+2
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Po4eson (Одесса)
01.05.2020 в 21:38
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