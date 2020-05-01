  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Черноморец не будет сниматься с чемпионата Первой лиги - СМИ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец не будет сниматься с чемпионата Первой лиги - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Одесситы намерены доиграть сезон

Черноморец не будет сниматься с чемпионата Первой лиги - СМИ
Новина українською

Одесский "Черноморец" не будет сниматься с чемпионата Первой лиги из-за тяжелого финансового положения клуба.

Как сообщает Odessa.online, ссылаясь на свои источники в клубе, одесситы намерены доиграть чемпионат, если он, конечно, будет возобновлен.

Кроме того, в настоящий момент одесситы занимаются поисками нового главного тренера, который заменит Остапа Маркевича, который недавно покинул клуб.

Напомним, что на карантин одесситы ушли на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
odessa.online

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 20:39
Такая новость для жирных одесских еврейских поцов, ненавидящих Украину и украинцев, а они бухие и никакие не заходят на сайт.... А потом с бодуна опять начнуть с*ать на страну и ее гордость - ДИНАМО...
Ответить
0
-3
Черноморчик (Одесса )
01.05.2020 в 21:05
поцов конечно у нас хватает , только с чего ты взял что Динамо - гордость ?
Ответить
+2
0
Po4eson (Одесса)
01.05.2020 в 21:38
Тебя уже выпустили из сумасшедшего дома? Или интернет провели?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...