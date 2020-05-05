Гол или пас за матч в среднем. Где продолжит карьеру талантливый бомбардир из первой лиги?

Уроженец Житомирской области и воспитанник киевской ДЮСШ "Атлет" Юрий Климчук дебютировал в УПЛ весной 2017-го года в составе каменской "Стали" под руководством Леонида Кучука. Поэтому не удивительно, что после своего прихода в львовский "Рух" специалист из Беларуси пригласил и знакомого форварда.

Весной 2019-го года Климчук успел отыграть суммарно 552 минуты, за которые отметился пятью голами и тремя результативными передачами! С ним на поле тогда еще винниковский клуб проиграл лишь один поединок, в Харькове "Металлисту 1925" (1:2). Даже в тот неудачный для команды вечер Юрий не ушел с поля без гола.

Эффективной оставалась игра Климчука и осенью, со стартом нового чемпионата он не попадал в заявку, так как все еще лечил старые травмы. Но во втором же матче после возвращения стал одним из героев разгромной и волевой победы над "Николаевом" (4:1). В его активе передача на Эрнеста Антви в эпизоде с первым ответным голом и вскоре реализованный пенальти, который в итоге стал победным.

Ментальное лидерство седьмого номера "Руха" проявлялось и в последующих трех турах, когда он забивал. Причем в Запорожье (1:0) и дома с "Черноморцем" (2:0) его голы становились единственными командными, а значит снова победными. Против "Черкащины" (6:1) Юрий сыграл 56 минут, но без своего гола с поля также не ушел. В 11-м туре против "Кремня" (1:0) Климчук вновь повторил свой трюк и забил единственный гол в матче, ну а результативный удар в эндшпиле поединка с "Ингульцом" (1:0) до сих пор принято вспоминать в качестве лучшего примера нацеленности на ворота этого нападающего. Получается, что только своими голами Климчук принес текущему лидеру первой лиги 15 очков из 39!

В следующих двух матчах Юрий Климчук оказывался на скамейке запасных, а в дальнейшем при нем на поле "Рух" проиграл два матча из трех, в том числе в Горишних Плавнях (1:2). Из-за желтой карточки в той игре Климчук не поехал в Ивано-Франковск и вот так бесславно завершил свой львовский этап карьеры. Тем не менее, семь голов (три с пенальти) при одном ассисте за 911 минут себе в активе он записал. В целом в ходе "руховского" этапа карьеры Юрию Климчуку на результативное действие требовалось чуть более 91 минуты - эффективность, которой позавидовали бы многие нападающие клубов УПЛ.

Почему же сотрудничество со столь качественным нападающим во Львове решили не продлевать? Сложно говорить о причинах, но желание самого игрока, наверняка, играло весомую роль в принятии окончательного решения. Да и расставание с ним очень уж похоже на прощание с Леонидом Кучуком, с той лишь разницей, что футболист остался в "Рухе" на период тренировочных сборов и полностью прошел их с командой. Вряд ли одного из лучших бомбардиров львовян испугала конкуренция, вызванная обилием новичков, в частности персоной уже известного проспекта Николая Кухаревича.

До сих пор нет ясности относительно будущего игрока. Переход в минское "Динамо", где с недавних пор работает любимый тренер Климчука, не был осуществлен и в данный момент даже не анонсирован. Но то, что Юрий не должен затеряться на профессиональном уровне - факт. По сути единственным его недостатком является склонность к травмам, голы же Климчук забивает на любой вкус. Есть в его активе точные дальние удары, а также результативные действия в результате грамотного выбора позиции в штрафной и даже вратарской площадках.

Не проблема для форварда - закрыть любую позицию в группе атаки, хотя более удобно он себя чувствует в оттяжке с креном на левый фланг. С нетерпением ждем возобновления футбольного сезона и вестей о том в каком же все-таки клубе продолжит свои выступления Юрий Климчук. А пока хочется поздравить его с личным праздником и пожелать прежде всего крепкого здоровья и полного отсутствия травм!