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Стало известно имя игрока Миная, который заразился коронавирусом

Первая лига
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Хавбек Игорь Вагин получил положительный тест по вирусу

Стало известно имя игрока Миная, который заразился коронавирусом
Новина українською

ФК "Минай" сообщил о том, что у одного из игроков команды был обнаружен коронавирус. При этом имя зараженного футболиста не сообщалось.

Заразился 26-летний полузащитник "Миная" Игорь Вагин.

Вагин проводит свой второй сезон в составе "Миная". На его счету 2 гола и 1 ассист в 22 матчах за клуб.

Ранее сообщалось о том, что зараженный игрок "Миная" контактировал с другими игроками команды.

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В статье: ФК Минай коронавирус Игорь Вагин
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Источник:
Footboom

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