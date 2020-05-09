Стало известно имя игрока Миная, который заразился коронавирусом

ФК "Минай" сообщил о том, что у одного из игроков команды был обнаружен коронавирус. При этом имя зараженного футболиста не сообщалось.

Заразился 26-летний полузащитник "Миная" Игорь Вагин.

Вагин проводит свой второй сезон в составе "Миная". На его счету 2 гола и 1 ассист в 22 матчах за клуб.

Ранее сообщалось о том, что зараженный игрок "Миная" контактировал с другими игроками команды.