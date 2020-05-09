Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно имя игрока Миная, который заразился коронавирусом
Хавбек Игорь Вагин получил положительный тест по вирусу
ФК "Минай" сообщил о том, что у одного из игроков команды был обнаружен коронавирус. При этом имя зараженного футболиста не сообщалось.
Заразился 26-летний полузащитник "Миная" Игорь Вагин.
Вагин проводит свой второй сезон в составе "Миная". На его счету 2 гола и 1 ассист в 22 матчах за клуб.
Ранее сообщалось о том, что зараженный игрок "Миная" контактировал с другими игроками команды.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Footboom
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...