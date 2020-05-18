Ингулец заметил недостаток в регламенте ПФЛ и обратился к чиновникам с вопросом

ФК "Ингулец" считает своим долгом обратить внимание футбольной общественности на возможные недостатки при определении мест команд в турнирной таблице текущего чемпионата.

Клуб предлогает разобрать один практический кейс на примере команд Первой лиги, в случае равенства очков и расположения в турнирной таблице после 19 сыгранных туров на позициях с 3 по 6.

Клубы, которые ведут очно-заочное соперничество - "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Агробизнес" и "Минай" - по состоянию на сегодняшний день провели равное количество матчей (19), набрали по 37 баллов и занимают определенные им Лигой места в турнирной таблице по так называемым дополнительным показателям.

На примере этих клубов "Ингулец" акцентирует внимание на существенном недостатке в формулировке статьи 8 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона-2019/20 гг. Вместе с соответствующими пунктами и подпунктами.

Текст статьи 8 "Определение Мест команд в турнирной таблице" говорит:

1. За победу в матчах чемпионата команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение очки не начисляются.

2. Места команд в чемпионате определяются по количеству очков, набранных во всех матчах.

3. В случае равенства очков у двух и / или более команд, места команд определяются по следующим показателям:

а) большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

в) большее количество забитых мячей между этими командами;

г) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

д) большее количество забитых мячей во всех матчах.

Теперь попробуем применить эти критерии на конкретных примерах. Четыре клуба, "Ингулец", "Минай", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес", набрали одинаковое количество очков, соответственно пункты 1 и 2. Статьи 8 регламента ПФЛ в данном случае не актуальны.

Согласно критериям подпункта "а" ("большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами") "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" находятся позади "Ингула" и "Мина". В последних в активе по 7 (семь) набранных баллов. Чтобы определить, кто из этих клубов должен быть третьим в таблице, а кто четвертым, обращаемся с подпунктами "б" и "в" статьи 8 Пункт 3 (лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами) и (большее количество забитых мячей между этими командами).

Юристы, специализирующиеся на спортивном праве, подпункты "б" и "в" трактуют исключительно в канве сыгранной 31.08.2019 очной игры "Ингульца" и "Миная" в текущем чемпионате, которая, как известно, завершилась вничью 1:1. Соответственно и по этим показателям (между этими командами - прим.), Лучшей разницы и большего количества забитых мячей, паритет сохраняется (1:1).

Все в итоге решает подпункт "г" (лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах). Преимущество в котором на стороне петровского "Ингульца" - "плюс 17" и "плюс 12" - у соперника.

Резюмируя все вышесказанное, для "Ингульца" остается большой загадкой, почему на официальном сайте Лиги футбольный клуб "Ингулец" находится на 4-й позиции в турнирной таблице.

Почти наверняка двусмысленную трактовку пунктами "б" и "в" вызовет бурные споры и широкую дискуссию. В случае, если чемпионат страны в Первой лиге финиширует досрочно, судебные иски неизбежны. Наш клуб последователен в своей позиции. Мы уважаем Регламент соревнований, считаем спортивный принцип единственно правильным вариантом, и призываем все клубы ПФЛ поддержать идею завершения прерванного сезона, чтобы определить победителя и призеров турнира не в кабинетах футбольных чиновников, а на футбольном поле.