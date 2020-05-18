Жилмар: У Сидорчука финты, техника была – как у бразильца. И он стал еще лучше

Бывший тренер академии запорожского "Металлурга" Жилмар назвал самых сильных, по его мнению, воспитанников команды.

— Одна из самых сильных академий в Украине. Коваль, Тарас (Степаненко — прим.), Сидорчук, Соболь — это только те, кого сразу вспомнил. Сейчас я не знаю, как дела у академии. Денег, наверное, не хватает. Но не только в этом дело. В "Сантосе" всегда были новые Робиньо и Неймары, хотя с деньгами всегда было туго. Но игроки новые появлялись всегда. Значит, не только в деньгах проблема.

— Самый сильный футболист из того "Металлурга"?

— Мой брат Жуниор как-то говорит: "Пошли я тебе покажу парня, у него такая техника, что вообще". Приходим, а там Сидорчук. Финты, техника – как у бразильца, просто супер. И он стал еще лучше.

— А что про Белика скажите, который как раз заканчивал карьеру в "Металлурге"?

— Он уже был ветераном, но капец какой сильный. Бомбардир настоящий. Мы тогда играли в Первой лиге. Был матч против "Львова", в котором Белик забил 5 мячей (сезон 2011/12 – прим.). Просто сумасшедший. И это уже был конец его карьеры. Он, конечно, не Шевченко, но топ.