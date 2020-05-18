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Жилмар: У Сидорчука финты, техника была – как у бразильца. И он стал еще лучше

Первая лига
(1 голосов)

Тренер назвал лучших воспитанников академии запорожского Металлурга

Жилмар: У Сидорчука финты, техника была – как у бразильца. И он стал еще лучше
Новина українською

Бывший тренер академии запорожского "Металлурга" Жилмар назвал самых сильных, по его мнению, воспитанников команды.

— Одна из самых сильных академий в Украине. Коваль, Тарас (Степаненко — прим.), Сидорчук, Соболь — это только те, кого сразу вспомнил. Сейчас я не знаю, как дела у академии. Денег, наверное, не хватает. Но не только в этом дело. В "Сантосе" всегда были новые Робиньо и Неймары, хотя с деньгами всегда было туго. Но игроки новые появлялись всегда. Значит, не только в деньгах проблема.

— Самый сильный футболист из того "Металлурга"?

— Мой брат Жуниор как-то говорит: "Пошли я тебе покажу парня, у него такая техника, что вообще". Приходим, а там Сидорчук. Финты, техника – как у бразильца, просто супер. И он стал еще лучше.

— А что про Белика скажите, который как раз заканчивал карьеру в "Металлурге"?

— Он уже был ветераном, но капец какой сильный. Бомбардир настоящий. Мы тогда играли в Первой лиге. Был матч против "Львова", в котором Белик забил 5 мячей (сезон 2011/12 – прим.). Просто сумасшедший. И это уже был конец его карьеры. Он, конечно, не Шевченко, но топ.

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В статье: Алексей Белик Металлург (Запорожье) Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Жилмар ГФК Металлург (Запорожье)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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Зритель (Харьков)
18.05.2020 в 20:18
Сидорчука он, наверное, с кем-то спутал.
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+2
-1
Bonus (Львів)
18.05.2020 в 20:42
Можливо, раніше й був технар, але потрапив у Динамо і пацану сказали, що головне боротися, а не фінтити. Але школа в МЗ дійсно продуктивна була, сподіваюся й надалі роститиме талантів для збірної України.
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0
0
beaver_penetrator (Meiringen)
18.05.2020 в 20:08
ещё Кривцов, Опанасенко, Олейник... мощная школа. С молодежью конечно умели работать.
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0


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