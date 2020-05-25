  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клубы Первой лиги должны определиться с окончанием сезона до 7 июня
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы Первой лиги должны определиться с окончанием сезона до 7 июня

Первая лига
(1 голосов)

В Первой лиге все очень сложно

Клубы Первой лиги должны определиться с окончанием сезона до 7 июня
Новина українською

Глава ПФЛ Сергей Макаров рассказал о том, когда клубы должны определиться с форматом возможной доигровки (или полного прекращения) сезона в Первой лиге.

"Сейчас пытаемся проголосовать за другой формат доигровки. Решение будет не позже 7-го июня", - сказал Макаров в комментарии ТК Футбол.

Впрочем, какое бы решение не приняли клубы, оно не будет окончательным, так как его должен утвердить Исполком УАФ.

Отметим, что за доигровку сезона в формате мини-турнира выступали "Ингулец", "Рух", "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар". "Волынь" "Минай" не хотят дополнительных матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Сергей Макаров Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
25.05.2020 в 20:09
Нахрен выдумывать лисапед. Есть регламент, только без зрителей и усё. Минай не желают играть так технаря впаивать и крапка
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...