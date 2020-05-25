Клубы Первой лиги должны определиться с окончанием сезона до 7 июня

Глава ПФЛ Сергей Макаров рассказал о том, когда клубы должны определиться с форматом возможной доигровки (или полного прекращения) сезона в Первой лиге.

"Сейчас пытаемся проголосовать за другой формат доигровки. Решение будет не позже 7-го июня", - сказал Макаров в комментарии ТК Футбол.

Впрочем, какое бы решение не приняли клубы, оно не будет окончательным, так как его должен утвердить Исполком УАФ.

Отметим, что за доигровку сезона в формате мини-турнира выступали "Ингулец", "Рух", "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар". "Волынь" "Минай" не хотят дополнительных матчей.