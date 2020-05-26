Стороженко - Кобину: Только ты мне со своими стальными яйцами не говори о полях и кабинетах

Главный тренер "Миная" Василий Кобин и глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко в прямом эфире ТК Футбол обсудили доигровку сезона в Первой лиге.

В итоге, дискуссия, которая начиналась вполне корректно, переросла в перепалку между представителями клубов.

Сергей Стороженко (далее С.С). Выступаем за вариант полного чемпионата. Всегда поддерживали регламент, который при халатном отношении руководства ПФЛ просто изнасиловали и опозорили украинский футбол на всю Европу.

Василий Кобин (далее В.К). Мы хотим доигрывать чемпионат в классическом формате – 16 команд. Однако мы должны иметь четкую картину, которая гарантирует окончание нынешнего сезона.

С.С. Изнасиловали один регламент, теперь хотят изнасиловать другой. И все это из-за того, что ПФЛ под руководством Макарова неспособна была организовать клубы.

Что касается мысли Кобина: не забывайте, что еще 2 года назад вы были футболистом. Куда деть профессионалов, которые должны играть? Вы думаете о себе, а я – об украинском футболе.

В.К. Вот вы берете во внимание игроков. А за их здоровье вы переживаете?

С.С. Переживаю. Поэтому мы сделали все, чего не сделали вы: дезинфицировали автобус, базу, повели всех в спецлабораторию. А вы не обратились ни в один диспансер, и не вы одни. Вы лжете украинскому футболу.

В.К. Мы выставим результаты тестов на сайте. 11 числа команда прошла тест на коронавирус. Если вы не владеете информацией – не стоит раздувать из этого скандал.

Нужно заканчивать первую лигу, так как есть большие риски для игроков и всех людей, которые имеют отношение к футболу

С.С. А если в сентябре будет вторая волна коронавируса, что вы будете рассказывать?

В.К. Будем опять сидеть без футбола.

С.С. Вот его позиция, а моя – играть в футбол.

В.К. Ваша позиция – сидеть в кабинете и рассказывать, а не играть на поле.

С.С. Только ты мне со своими стальными яйцами этого не говори.