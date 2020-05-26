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Стороженко - Кобину: Только ты мне со своими стальными яйцами не говори о полях и кабинетах

Первая лига
(4 голосов)

В Первой лиге ситуация очень напряженная

Стороженко - Кобину: Только ты мне со своими стальными яйцами не говори о полях и кабинетах
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин и глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко в прямом эфире ТК Футбол обсудили доигровку сезона в Первой лиге.

В итоге, дискуссия, которая начиналась вполне корректно, переросла в перепалку между представителями клубов.

Сергей Стороженко (далее С.С). Выступаем за вариант полного чемпионата. Всегда поддерживали регламент, который при халатном отношении руководства ПФЛ просто изнасиловали и опозорили украинский футбол на всю Европу.

Василий Кобин (далее В.К). Мы хотим доигрывать чемпионат в классическом формате – 16 команд. Однако мы должны иметь четкую картину, которая гарантирует окончание нынешнего сезона.

С.С. Изнасиловали один регламент, теперь хотят изнасиловать другой. И все это из-за того, что ПФЛ под руководством Макарова неспособна была организовать клубы.

Что касается мысли Кобина: не забывайте, что еще 2 года назад вы были футболистом. Куда деть профессионалов, которые должны играть? Вы думаете о себе, а я – об украинском футболе.

В.К. Вот вы берете во внимание игроков. А за их здоровье вы переживаете?

С.С. Переживаю. Поэтому мы сделали все, чего не сделали вы: дезинфицировали автобус, базу, повели всех в спецлабораторию. А вы не обратились ни в один диспансер, и не вы одни. Вы лжете украинскому футболу.

В.К. Мы выставим результаты тестов на сайте. 11 числа команда прошла тест на коронавирус. Если вы не владеете информацией – не стоит раздувать из этого скандал.

Нужно заканчивать первую лигу, так как есть большие риски для игроков и всех людей, которые имеют отношение к футболу

С.С. А если в сентябре будет вторая волна коронавируса, что вы будете рассказывать?

В.К. Будем опять сидеть без футбола.

С.С. Вот его позиция, а моя – играть в футбол.

В.К. Ваша позиция – сидеть в кабинете и рассказывать, а не играть на поле.

С.С. Только ты мне со своими стальными яйцами этого не говори.

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В статье: Василий Кобин Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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(4 голосов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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chino1961 (Сумская обл.)
26.05.2020 в 21:42
CC--угомонись---Вася---РЕСПЕКТ !
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simargl (Чернигов)
26.05.2020 в 21:00
Стороженко правдолюб ?? Смешно ))). Этот пидстаркуватый функционер по жизни уже забыл как хоронил и убивал Десну ... двуличный типок!!!! Спец по чужим яйцам , но жизнь повернулась так, что он теперь на помойке истории, а Десна в УПЛ...
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