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Тренер Оболони-Бровар: Уровень мастерства у нас не такой, как у Шахтера. Пока что
Спарринг прошел интересно
Главный тренер "Оболони-Бровар" Олег Мазуренко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение в спарринге от "Шахтера" (0:4).
"Мы пытались, создавали какие-то моменты, автобус не ставили. Пытались выбегать, создавать. Но уровень мастерства у нас не такой, как у "Шахтера". Пока что.
Сегодня мы дали возможность сыграть нашим 19-летним игрокам. Пять, десять минут. Ребята почувствовали уровень Премьер-лиги и Лиги чемпионов", – сказал Мазуренко.
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Источник:ТК Футбол
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