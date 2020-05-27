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Тренер Оболони-Бровар: Уровень мастерства у нас не такой, как у Шахтера. Пока что

Первая лига
(2 голосов)

Спарринг прошел интересно

Тренер Оболони-Бровар: Уровень мастерства у нас не такой, как у Шахтера. Пока что
Новина українською

Главный тренер "Оболони-Бровар" Олег Мазуренко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение в спарринге от "Шахтера" (0:4).

"Мы пытались, создавали какие-то моменты, автобус не ставили. Пытались выбегать, создавать. Но уровень мастерства у нас не такой, как у "Шахтера". Пока что.

Сегодня мы дали возможность сыграть нашим 19-летним игрокам. Пять, десять минут. Ребята почувствовали уровень Премьер-лиги и Лиги чемпионов", – сказал Мазуренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко
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Источник:
ТК Футбол

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