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Спортивный директор ПФЛ: Перед началом сезона по регламенту ни у кого не возникало вопросов

Первая лига
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К вопросу о претензиях Ингульца

Спортивный директор ПФЛ: Перед началом сезона по регламенту ни у кого не возникало вопросов
Новина українською

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз рассказал о ситуации с распределением мест в Первой лиге.

"Не могло быть так, чтобы распределяли места в таблице УПЛ по одним нормам, а в ПФЛ – по другим. Мы привели наш регламент к соответствию регламента УПЛ. Прописали четко так же, как и там. Скопировали и вставили.

Перед началом сезона собирали всех тренеров представителей Первой лиги. Мы с ними этот пункт разбирали детально. Ни у кого не возникало вопросов. Все проголосовали, что нужно его принимать.

Сейчас по нормам регламента для команд с одинаковым числом очков прописаны пункты, по которым нужно считать. "Ингулец" не хочет учитывать пункт "в", в котором речь о большем числе забитых мячей во всех матчах.

Мы считаем четыре команды, они – две, что это только "Минай" и "Ингулец". Они "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" отбрасывают, потому что у них меньше очков в очных матчах.

Это же не мы вручную управляем таблицей. Есть программное обеспечение, куда вносятся нормы регламента. В следующем сезоне будем обсуждать этот пункт регламента", – сказал Мороз.

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В статье: Ингулец (Петрово) Евгений Мороз
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