Черкащина предлагает расширить Первую лигу

Представитель "Черкащины" на Совете лиг ПФЛ предложил расширить Первую лигу со следующего сезона.

Давайте инициировать, чтобы играла вся ПФЛ. Главное - это переход между лигами. У нас не должно быть такой ситуации, когда несколько команд за один вариант, а несколько - по другой.

Чтобы Исполком УАФ нас услышал, нужно, чтобы было большинство. Давайте выступим с инициативой расширения УПЛ и Первой лиги.

Если у нас будет единое мнение, нас поддержит и Исполком [УАФ]. И еще хотел бы внести предложение провести летний Кубок ПФЛ.