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Черкащина предлагает расширить Первую лигу
И провести летний Кубок ПФЛ
Представитель "Черкащины" на Совете лиг ПФЛ предложил расширить Первую лигу со следующего сезона.
Давайте инициировать, чтобы играла вся ПФЛ. Главное - это переход между лигами. У нас не должно быть такой ситуации, когда несколько команд за один вариант, а несколько - по другой.
Чтобы Исполком УАФ нас услышал, нужно, чтобы было большинство. Давайте выступим с инициативой расширения УПЛ и Первой лиги.
Если у нас будет единое мнение, нас поддержит и Исполком [УАФ]. И еще хотел бы внести предложение провести летний Кубок ПФЛ.
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