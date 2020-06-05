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Черкащина предлагает расширить Первую лигу

Первая лига
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И провести летний Кубок ПФЛ

Черкащина предлагает расширить Первую лигу
Новина українською

Представитель "Черкащины" на Совете лиг ПФЛ предложил расширить Первую лигу со следующего сезона.

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Давайте инициировать, чтобы играла вся ПФЛ. Главное - это переход между лигами. У нас не должно быть такой ситуации, когда несколько команд за один вариант, а несколько - по другой.

Чтобы Исполком УАФ нас услышал, нужно, чтобы было большинство. Давайте выступим с инициативой расширения УПЛ и Первой лиги.

Если у нас будет единое мнение, нас поддержит и Исполком [УАФ]. И еще хотел бы внести предложение провести летний Кубок ПФЛ.

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В статье: Первая лига ПФЛ Черкащина (Черкассы) Кубок ПФЛ
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Источник:
Металіст 1925

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