Стороженко: Говорят: "Жизнь положу, чтобы быть в УПЛ". Жизнь можно положить только за свободную, соборную и независимую Украину

Председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко прокомментировал решение Совета лиг ПФЛ продолжить сезон в Первой лиге.

- Сергей Михайлович, завершилось заседание с положительным решением не столько для "Металлиста 1925", как для всего украинского футбола. Ваш комментарий по горячим следам.

- Главное, чтобы это решение ПФЛ были утверждены Исполкомом Украинской ассоциации футбола. Чтобы и там люди поняли, что главная задача УАФ - это играть в футбол, а не переводить команды в Премьер-Лигу по сомнительным решениям, или из Первой до Второй. Я в этом случае хочу сказать: "Исполком УАФ всегда должен действовать по принципам прозрачности и справедливости". На такую ​​справедливость мы и рассчитываем.

- Вчера в прямом эфире вы сказали такую ​​интересную фразу: "Футбол - это игра, и создана, чтобы в нее играли". Ваш месседж был сегодня воспринят участниками?

- Надеюсь, что да!

- Общались ли вы с господином Макаровым до заседания, а затем и в течение него. Что доказывали ему?

- Это тяжелая тема, но я очень сильно его критиковал и озвучивал один на один, что благодаря его пассивной позиции сейчас такое расстройство в Первой лиге да и всему профессиональном футболе в целом. Детали, извините, говорить не буду. Если он меня услышал, а я увидел, что услышал нас. Будем доверять ему и в дальнейшем.

- Вы прибыли в Киев еще вчера. Были ли опасения и хорошо ли спали ночью?

- Если быть искренним, то спал нехорошо. Проснулся в три часа, до пяти думал обо всем, потом немного задремал. Спал не слишком спокойно, зная, с кем имею дело, кто говорит: "Я жизнь свою положу, чтобы быть в УПЛ". Это означает, что любой ценой он там будет, это неблагоприятная теория, это не возможно, что "я положу свою жизнь". Футболисты должны видеть свою жизнь в футболе, а не Президент.

- За Советом лиг следило много болельщиков. Что хотите сказать болельщикам "Металлиста 1925", которые переживают за команду, клуб и весь футбол?

- Мы организуем футбол, создаем команды и клубы для вас, если это понять, то в Украине будет футбол! А если думать о собственных амбициях, что я там жизнь положу на то... Жизнь можно положить только за Свободную, Соборную и Независимое Украины! Это мое мнение!