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Первая Лига возобновится 23-го июня и закончится 8-го августа

Первая лига
(3 голосов)

Полтора месяца футбола

Первая Лига возобновится 23-го июня и закончится 8-го августа
UA-Футбол
Новина українською

На сегодняшнем совете ПФЛ было принято решение возобновить чемпионат Первой Лиги в обычном турнире.

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Как стало известно UA-Футбол, планируется, что турнир будет возобновлен 23-го июня. Последний тур пройдет 8-го августа. Далее пройдут матчи плей-офф.

Первая Лига возобновится 23-го июня и закончится 8-го августа - изображение 1

Отметим, что на момент приостановки сезона в таблице лидировал "Рух", а второй шла луцкая "Волынь".

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В статье: Первая лига ПФЛ
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Комментарии (1)
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KREMEN (Кременчуг)
05.06.2020 в 21:10
Кто такой заголовок пишет??? А маичи плей-оф Вы не счииаете???? Или это не игры????
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