Первая Лига возобновится 23-го июня и закончится 8-го августа

На сегодняшнем совете ПФЛ было принято решение возобновить чемпионат Первой Лиги в обычном турнире.

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Как стало известно UA-Футбол, планируется, что турнир будет возобновлен 23-го июня. Последний тур пройдет 8-го августа. Далее пройдут матчи плей-офф.

Отметим, что на момент приостановки сезона в таблице лидировал "Рух", а второй шла луцкая "Волынь".