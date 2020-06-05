Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая Лига возобновится 23-го июня и закончится 8-го августа
Полтора месяца футбола
На сегодняшнем совете ПФЛ было принято решение возобновить чемпионат Первой Лиги в обычном турнире.
Как стало известно UA-Футбол, планируется, что турнир будет возобновлен 23-го июня. Последний тур пройдет 8-го августа. Далее пройдут матчи плей-офф.
Отметим, что на момент приостановки сезона в таблице лидировал "Рух", а второй шла луцкая "Волынь".
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05.06.2020 в 21:10
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