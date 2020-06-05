Чемпионат в Первой лиге будет доигран. Клубы определились с форматом и датой рестарта

На Совете лиг ПФЛ представители клубов Первой лиги проголосовали за решение продлить чемпионат в обычном формате.

Участие в голосовании принимали 10 клубов и президент ПФЛ. За проголосовали 6 клубов и ПФЛ, против - 4 клуба.

При этом отменяется действие пункта регламента, согласно которому за две неявки на матч команда снимается с чемпионата. Однако если команда дважды пропустила матчи, то в следующих участвовать уже не сможет.

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Также на Совете ПФЛ принято решение о плей-офф между 15-й и 16-й командами Первой лиги и командами, занявшими третьи места в группах Второй лиги. Таким образом в сезоне 2020/2021 в чемпионате Первой лиги примут участие 18 клубов.

Окончательное решение о продлении сезона в Первой лиге будет принято Исполкомом УАФ.

Таким образом, чемпионат в Первой лиге будет продолжен, если позволит Исполком УАФ. Возобновление чемпионата планируется на 23 июня, матчи будут проходить по соблюдению требований медицинского протокола