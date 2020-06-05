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Чемпионат в Первой лиге будет доигран. Клубы определились с форматом и датой рестарта

Первая лига
(9 голосов)

Второе заседание Совета лиг

Чемпионат в Первой лиге будет доигран. Клубы определились с форматом и датой рестарта
Новина українською

На Совете лиг ПФЛ представители клубов Первой лиги проголосовали за решение продлить чемпионат в обычном формате.

Участие в голосовании принимали 10 клубов и президент ПФЛ. За проголосовали 6 клубов и ПФЛ, против - 4 клуба.

При этом отменяется действие пункта регламента, согласно которому за две неявки на матч команда снимается с чемпионата. Однако если команда дважды пропустила матчи, то в следующих участвовать уже не сможет.

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Также на Совете ПФЛ принято решение о плей-офф между 15-й и 16-й командами Первой лиги и командами, занявшими третьи места в группах Второй лиги. Таким образом в сезоне 2020/2021 в чемпионате Первой лиги примут участие 18 клубов.

Окончательное решение о продлении сезона в Первой лиге будет принято Исполкомом УАФ.

Таким образом, чемпионат в Первой лиге будет продолжен, если позволит Исполком УАФ. Возобновление чемпионата планируется на 23 июня, матчи будут проходить по соблюдению требований медицинского протокола

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В статье: Исполком ФФУ Первая лига Вторая лига ПФЛ Совет лиг УАФ
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(9 голосов)
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Комментарии (13)
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hantolik58 (Харьков)
05.06.2020 в 13:53
Абсолютно правильное и логичное решение! Честно на поле выясниться, кто должен играть в УПЛ в сезоне 2020/21. Непонятно, почему так долго тянули с принятием решения. Все эти Советы лиг, собрания, переговоры... Уже бы давно играли и даже два тура могли бы уже провести.
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+2
0
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Fata Morgana (Запорожье)
05.06.2020 в 13:37
Годится! Так и должно быть! И пусть будет как говорится в поговорке: "Собаки лают, а караван идёт!"
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+4
0
avatar
satellite (Харьков)
05.06.2020 в 13:34
Таким образом, чемпионат в Первой лиге будет продолжен, если позволит Исполком УАФ. .............И на этом даже качели не остановили???Да сколько можно голосовать???Если позволят,если не позволят........Есть регламент,есть разрешение Мин.Здрав.Украины.УПЛ доигрывает.Что ещё надо???Вперёд и с Гимном!!!Решайте всё на футбольном поле и в честной борьбе!!!Удачи !!!...............
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+4
0
старий фан (Рівне)
05.06.2020 в 13:23
Вересу і Альянсу треба чекати 1,5 -2 місяця, щоб зіграти перехідні матчі?
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
05.06.2020 в 13:08
Правильне рішення! УПЛ грає, то і перша ліга має грати! Чомусь Оболонь чи Рух не бояться догравати чемпіонат повністю...
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+4
0
support (Kyiv)
05.06.2020 в 13:01
Вот и отлично, пусть все решается на футбольном поле
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+6
-1
C_Ballack (Днепр)
05.06.2020 в 13:00
Здравое решение... А то устроили цирк...
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+5
0
avatar
armik (Киев)
05.06.2020 в 12:51
При этом отменяется действие пункта регламента, согласно которому за две неявки на матч команда снимается с чемпионата. Однако если команда дважды пропустила матче, то в следующих участвовать уже не сможет. Я не силен в талжицком и ничего не понял.
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0
-1
Perfectfull (Ирпень)
05.06.2020 в 13:07
ну просто не доигрывает текущий чемп, но не снимается навечно)
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+2
0
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armik (Киев)
05.06.2020 в 13:10
Короче, получает технические поражения во всех оставшихся матчах. Так я понял?
+1
0
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Полiccя (Житомир)
05.06.2020 в 12:47
Полесье Житомир выходит в Первую лигу
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.06.2020 в 12:56
На Спартаке играть будут?
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0
0
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Полiccя (Житомир)
05.06.2020 в 13:16
где то читал, что могут играть на ЦС Полесье. Но без болельщиков ведь стадион все еще не сдан
0
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