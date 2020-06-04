Минай направил в ПФЛ письмо с просьбой отказаться от переголосования и завершить чемпионат без доигровки

Скандал вокруг сезона в Первой лиге набирает обороты. Как известно, 21-го мая состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, на котором было принято решение досрочно прекратить розыгрыши Первой и Второй лиг, оставить в силе текущие расписания в турнирных таблицах, но не объявлять победителей турниров. Также не было четкости по поводу обмена между лигами.

Как известно, первоочередно за досрочное прекращение соревнований из-за COVID-19 голосовали "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы". Воздержалась "Волынь", а "Рух", "Ингулец", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черкащина" выступили за продолжение сезона согласно действующему регламенту. Также играть хочет "Металлург" (Запорожье), однако представителя клуба не было на заседании, поэтому его голос не учли.

Впрочем, принятое решение не было утверждено Исполкомом УАФ, поэтому на 5-е июня 2020-го года запланировали проведение еще одного заседания Совета лиг. На нем клубы должны проголосовать за один из предложенных организаторами вариантов продолжения сезона. Также дирекция ПФЛ ранее отправила клубам письма-опросники с соответствующими вариантами и предложением определиться.

Однако, как стало известно UA-Футбол, не всем нравится даже идея самого переголосования. В распоряжении редакции оказался образец письма, направленного клубом "Минай" в дирекцию ПФЛ, в котором клуб из Закарпатья просит не проводить переголосование, утвердить результаты сезона и определить дату начала следующего сезона. Приводим читателям копию документа.

Отметим также, что кроме "Миная", письма с аналогичным текстом ПФЛ получила от "Авангарда", "Балкан" и еще одного клуба, название которого не оглашается.

Стоит также отметить, что в письме-опроснике от ПФЛ "Минай" проголосовал за продолжение сезона в соответствии с регламентом. Поэтому клуб критикуют за изменчивую позицию. Ранее Василий Кобин также говорил об доигровке по регламенту, но в последнем интервью официальному сайту клуба отметил, что команду не устраивает предложенный календарь продолжения турнира. При этом, "Минай" готовится играть полуфинал Кубка Украины, отмечая, что это другой турнир и на один-два матча клуб сможет обеспечить соблюдение медицинского протокола.