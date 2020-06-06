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Лавриненко: Решение о продолжении сезона в Первой лиге в Ингульце восприняли с овацией

Первая лига
(1 голосов)

В Ингульце выступают за доигровку сезона

Лавриненко: Решение о продолжении сезона в Первой лиге в Ингульце восприняли с овацией
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК Футбол прокомментировал решение Совета лиг ПФЛ продолжить чемпионат в классическом формате.

"Мы хотели, чтобы чемпионат завершился в классическом варианте. Рады, что на совете лиг принято такое решение. Ребятам озвучил после тренировки, что принято такое решение. Были овации, потому что соскучились по официальным матчам.

В последние дни так развивались события, что мы даже немного потеряли уверенность, что чемпионат возобновится. Новость, что чемпионат возобновляется, мы восприняли на ура.

12 мая, как только были разрешены тренировки малыми группами, мы начали тренировочный процесс. К сожалению, пока ни с кем не удалось сыграть контрольные матчи. Мы прошли ПЦР-тесты, все показали отрицательный результат.

Думаю, этот чемпионат, несмотря на остановку, остается интересным. Много команд, претендующих на повышение в классе. Борьба будет интересная, мы ее ждем. Пускай все решится на поле, а не в кабинете", – сказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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