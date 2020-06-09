Президент ПФЛ: Мы нашли лабораторию, которая делает ПЦР-тесты за 700 гривен. Это абсолютно подъемная сумма

Президент ПФЛ Сергей Макаров в интервью UA-Футбол высказал сове мнение о трудностях с выполнением медицинского протокола, на которые нарекают некоторые клубы Первой лиги.

В частности, функционер рассказал о раздевалках, в которых должно соблюдаться дистанцирование и тестировании на вирус для муниципальных клубов, бюджеты которых зависят от бюджетов городов.

"Мы не видим проблем в выполнении медицинского протокола. По поводу раздевалок, самый простой пример: стадион "Оболонь Арена" с самыми обычными раздевалками принимает матчи УПЛ. Как-то ведь они выходят из этой ситуации, ведь не при строили новые раздевалки.

Тем более ожидается очередное смягчение карантина и параметры по раздевалкам скоро могут быть урезаны до 5 метров на человека.

Обе раздевалки можно отдать гостям, а хозяевам выделить другие помещения, ведь стадион все равно пустой. Всегда можно выйти из ситуации, вплоть до того, что передаваться можно натрибунах.

Можно по очереди запускать игроков в раздевалки, ведь сейчас команды не одновременно выходят на поле. Можно найти много способов.

Что касается тестов, то коммунальным клубам, возможно, даже проще найти решение. Ведь есть коммунальные городские больницы, где можно тестироваться, вплоть до того, что можно найти бесплатные тесты. Я знаю, что некоторые клубы ПФЛ тестировались бесплатно. Просто нужно искать возможности, а не отговорки.

Мы нашли лабораторию в Киеве, которая делает ПЦР-тесты за 700 гривен на человека. Это абсолютно подъемная сумма. В целом, я не вижу препятствий в медпротоколе, которые могут остановить чемпионат в Первой лиги", - сказал Макаров.