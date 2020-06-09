  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Президент ПФЛ: Мы нашли лабораторию, которая делает ПЦР-тесты за 700 гривен. Это абсолютно подъемная сумма
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ПФЛ: Мы нашли лабораторию, которая делает ПЦР-тесты за 700 гривен. Это абсолютно подъемная сумма

Первая лига
(1 голосов)

Сергей Макаров заверяет, что клубам Первой лиги по силам выполнить медицинский протокол

Президент ПФЛ: Мы нашли лабораторию, которая делает ПЦР-тесты за 700 гривен. Это абсолютно подъемная сумма
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров в интервью UA-Футбол высказал сове мнение о трудностях с выполнением медицинского протокола, на которые нарекают некоторые клубы Первой лиги.

В частности, функционер рассказал о раздевалках, в которых должно соблюдаться дистанцирование и тестировании на вирус для муниципальных клубов, бюджеты которых зависят от бюджетов городов.

"Мы не видим проблем в выполнении медицинского протокола. По поводу раздевалок, самый простой пример: стадион "Оболонь Арена" с самыми обычными раздевалками принимает матчи УПЛ. Как-то ведь они выходят из этой ситуации, ведь не при строили новые раздевалки.

Тем более ожидается очередное смягчение карантина и параметры по раздевалкам скоро могут быть урезаны до 5 метров на человека.

Обе раздевалки можно отдать гостям, а хозяевам выделить другие помещения, ведь стадион все равно пустой. Всегда можно выйти из ситуации, вплоть до того, что передаваться можно натрибунах.

Можно по очереди запускать игроков в раздевалки, ведь сейчас команды не одновременно выходят на поле. Можно найти много способов.

Читайте такжеПрезидент ПФЛ: Давайте доиграем этот сезон и в сентябре начнём следующий. ВИДЕО

Что касается тестов, то коммунальным клубам, возможно, даже проще найти решение. Ведь есть коммунальные городские больницы, где можно тестироваться, вплоть до того, что можно найти бесплатные тесты. Я знаю, что некоторые клубы ПФЛ тестировались бесплатно. Просто нужно искать возможности, а не отговорки.

Мы нашли лабораторию в Киеве, которая делает ПЦР-тесты за 700 гривен на человека. Это абсолютно подъемная сумма. В целом, я не вижу препятствий в медпротоколе, которые могут остановить чемпионат в Первой лиги", - сказал Макаров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ Сергей Макаров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...